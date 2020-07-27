Многотысячные пикеты, охрана кандидатов, голодовка под СИЗО и БТРы в Свислочи - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Невероятно насыщенными событиями выдались выходные — и сейчас мы кратко вам обо всем расскажем. Да, кстати, будьте осторожны: погоду сегодня обещают с сюрпризами .





О ВЫБОРАХ

Знакомьтесь — честные люди . Примерно полтора месяца назад в Беларуси заработала одноименная онлайн-платформа , цель которой, как сказано в описании, обеспечить право каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение достоверной и прозрачной информации о них. Команда сообщила, что планирует публиковать полезную информацию и четкие инструкции. Сегодня в рамках этой инициативы работает уже десяток проектов, призванных среди прочего привлечь на участки наблюдателей, защитить голоса и дать объективные данные. Они сами расскажут вам, почему это важно для белорусов и зачем нужно идти голосовать именно 9 августа — читайте .

. Примерно полтора месяца назад в Беларуси заработала , цель которой, как сказано в описании, обеспечить право каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение достоверной и прозрачной информации о них. Команда сообщила, что планирует публиковать полезную информацию и четкие инструкции. Сегодня в рамках этой инициативы работает уже десяток проектов, призванных среди прочего привлечь на участки наблюдателей, защитить голоса и дать объективные данные. Они сами расскажут вам, почему это важно для белорусов и зачем нужно идти голосовать именно 9 августа — . В субботу кандидат Тихановская с боевыми подругами Цепкало и Колесниковой провели агитационные пикеты в Орше , потом в Могилеве и Бобруйске , в воскресенье — в Жлобине и Речице (там, кстати, Вероника рассказала , как правоохранительные органы занялись ее детьми). На них собирались тысячи человек. Но вечерний Гомель — родной город задержанного блогера Сергея Тихановского — побил все рекорды… Такого страна, кажется, еще не видела ! А пикет в поддержку Тихановской в Бресте и без нее самой в субботу длился три часа .





А кандидат Канопацкая объяснила , почему не проводит уличных пикетов . «Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак».

, почему . «Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак». Если, кстати, вам интересно, кто и как охраняет кандидатов в президенты — об этом можно прочесть здесь .

— об этом можно прочесть . А помните, как Лукашенко во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, сказал, что «у нас в Вооруженных силах два таких подразделения»? И намекнул, что « надо иметь в запасе подготовленных бойцов — на всякий случай «? Разбирались в том, что известно о частях, которые упомянул президент, и чем они выделяются .

«? Разбирались в том, что известно о частях, которые упомянул президент, . Вчера у минского СИЗО начали голодовку родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным. Голодают его невеста Ольга Карякина и мама Дмитрия: отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам. В последний раз мы общались с Ольгой поздно вечером — она планировала провести ночь под стенами СИЗО.





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Премьер Беларуси Роман Головченко в эфире госТВ рассказал, сколько доплатили медикам за коронавирус, и что у нас с зарплатами и ценами . Оказывается, хорошо все !

. ! Кратко о « деле Белгазпромбанка ». Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил , что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в этой ситуации с Белгазпромбанком, а глава временной администрации банка Надежда Ермакова объяснила , почему его представители не сообщили своим клиентам о том, что их депозитарные ячейки досматривались силовиками и оттуда изымались ценности.

». Глава Нацбанка Павел Каллаур , что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в этой ситуации с Белгазпромбанком, а глава временной администрации банка Надежда Ермакова , почему его представители не сообщили своим клиентам о том, что их депозитарные ячейки досматривались силовиками и оттуда изымались ценности. Кстати, вчера в четырех коммерческих банках были сбои : не работали банкоматы и карточки, фиксировались проблемы с приложениями… Уже немного понятно, в чем было дело .

: не работали банкоматы и карточки, фиксировались проблемы с приложениями… . Теперь следите за руками : больше половины жителей Беларуси зарабатывают меньше 1000 рублей, но… средняя зарплата больше 1000. Рассказать, как это возможно ?

: больше половины жителей Беларуси зарабатывают меньше 1000 рублей, но… средняя зарплата больше 1000. ? Вот здесь — вся самая свежая информация по коронавирусу в Беларуси и мире . В Минздраве надеются , что «такой масштабной второй волны у нас не будет». А Украина, кстати, меняет правила — и вот здесь можем рассказать , какие страны отнесут к неблагополучным по коронавирусу и что будет с нами.

ИНТЕРЕСНОЕ

В ноябре 2018 года мы рассказывали историю Любови Даниловны Сукоры. Она почти восемь лет ухаживала за дочкой, которая была в коме. Дочь в 2012 году пошла на операцию из-за проблем с прикусом, после нее мозг девушки так и не вернулся к нормальной жизни. 14 июня 2020 года Ольга умерла, а 24 июля не стало и Любови Даниловны . Нам очень грустно.





А вот продолжение нашего цикла, посвященного Юрию Зиссеру , в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет его название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта». В этот раз о Юрии Зиссере и о том, как пандемия меняет мир и нас, о «богатых» айтишниках и о частном бизнесе, за которым будущее, размышляет председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, один из лидеров в топе самых выдающихся бизнесменов страны последнего 25-летия — и вы точно должны это прочесть . «Я уверен, что улица его имени появится в Минске. Если не сегодня, так завтра. Он эту память, безусловно, заработал. Не добротой. «Тутбаем»». И мы уверены, Юрий Анатольевич…

, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет его название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта». В этот раз о Юрии Зиссере и о том, как пандемия меняет мир и нас, о «богатых» айтишниках и о частном бизнесе, за которым будущее, размышляет председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, один из лидеров в последнего 25-летия — и вы точно . «Я уверен, что улица его имени появится в Минске. Если не сегодня, так завтра. Он эту память, безусловно, заработал. Не добротой. «Тутбаем»». И мы уверены, Юрий Анатольевич… Помните Александра Кувшинова — того самого айтишника, который «путем воздушного перелета попал в автозак»? Вечером 15 июля он приехал на площадь Независимости в Минске, чтобы подать жалобу в ЦИК. По пути домой его задержали сотрудники ОМОН — прямо на велосипеде. Позже суд посчитает его участником «большой группы граждан, которая находилась в заранее оговоренном месте» и назначит 10 суток административного ареста. Вечером 25 июля Александр вышел на свободу — под аплодисменты друзей, коллег, родителей, жены и трех маленьких детей, которые пришли встречать его из центра изоляции правонарушителей. Смотрите, как это было .





Вот у нас репортаж о том, как абитуриенты подавали документы в медуниверситет , куда обычно идут с очень высокими баллами — читайте скорее . Уже в 8.40 утра в субботу на входе абитуриенты и их родители образовали внушительную очередь. На вопрос, почему так рано здесь так много людей, один из пап, не задумываясь, выдает: «Потому что это лучший вуз страны!» И тут же шутит: «Главное, чтобы за нами сейчас никто не подъехал, а то ведь теперь как? Больше трех собираться нельзя».

, куда обычно идут с очень высокими баллами — . Уже в 8.40 утра в субботу на входе абитуриенты и их родители образовали внушительную очередь. На вопрос, почему так рано здесь так много людей, один из пап, не задумываясь, выдает: «Потому что это лучший вуз страны!» И тут же шутит: «Главное, чтобы за нами сейчас никто не подъехал, а то ведь теперь как? Больше трех собираться нельзя». Вчера, кстати, был юбилей у Олега Руммо — талантливого врача, известного не только в Беларуси, но и за рубежом. Ему 50. Руммо первым в стране провел пересадку печени и фактически запустил отечественную трансплантологию, вырастил не одно поколение опытных медиков и спас не одну жизнь. Перед юбилеем Олег Олегович рассказал TUT.BY о личном — своей семье и взглядах . «Я 29 лет живу с одной женщиной, 27 лет работаю в одной клинике, с 2010 года поддерживаю одного человека. Я просто так устроен».

— талантливого врача, известного не только в Беларуси, но и за рубежом. Ему 50. Руммо первым в стране провел пересадку печени и фактически запустил отечественную трансплантологию, вырастил не одно поколение опытных медиков и спас не одну жизнь. Перед юбилеем Олег Олегович . «Я 29 лет живу с одной женщиной, 27 лет работаю в одной клинике, с 2010 года поддерживаю одного человека. Я просто так устроен». Знакомьтесь — француз Морис Понтье уже более 20 лет живет в Беларуси. Он — бизнесмен, а еще историк-исследователь и физик. Мужчина — наверное, один из главных «фанатов» французского президента генерала Шарля де Голля и первооткрыватель белорусского периода жизни знаменитого соотечественника. Несколько лет назад француз подумал, что в Щучине, где когда-то находился в плену будущий президент Франции, нужно поставить памятник знаменитому соотечественнику. Но все оказалось непросто .

и первооткрыватель белорусского периода жизни знаменитого соотечественника. Несколько лет назад француз подумал, что в Щучине, где когда-то находился в плену будущий президент Франции, нужно поставить памятник знаменитому соотечественнику. . А в Минске прошла репетиция Дня ВДВ. Вы когда-нибудь видели БТРы, плывущие в Свислочи, и парашюты над проспектом ? Правда, не обошлось без аварий .





О СПОРТЕ

Вчера завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Молодечно «автозаводцы» из Жодино крупно обыграли «Энергетик-БГУ» (и замененный вратарь «студентов» расплакался на трибунах ). В Борисове БАТЭ просто разорвал «Минск», отгрузив шесть мячей «горожанам». Завершил программу погромов последнего дня тура «Шахтер», который уничтожил «Смолевичи». Подробнее обо всем — здесь .

Все новости субботы, 25 июля

Все новости воскресенья, 26 июля

Кстати, мы тут упали в обморок, узнав, что рыженькому из «Иванушек» 26 июля исполнилось (присядьте) 50 лет. Наверняка вместе с заводными поп-песнями «Иванушек» вы провели знатный кусок молодости. Готовы его вспомнить по случаю юбилея вокалиста? Поехали ! Ну и задорной и счастливой нам недели, друзья!

Ваша редакция