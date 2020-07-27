Эксперт о проблемах Лукашенко: «Люди устали бояться»

Тем не менее, по словам главы белорусского движения «За свободу» Юрия Губаревича, с приближением даты голосования среди белорусов наблюдается рост протестных настроений. «Белорусская власть контролирует и судебную систему, и правоохранительную систему. В любой момент любого человека могут обвинить неясно в чем и кинуть за решетку», - отметил активист.





Тем не менее, продолжил Губаревич, в Беларуси общество на сегодняшний день сильно изменилось по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями.













«Людям уже надоело бояться, люди не доверяют действующему президенту. Я считаю, что во многом это обусловлено его поведением во время эпидемии коронавируса, когда вместо того, чтобы принимать действенные меры, мы слышали просто юмор какой-то относительно того, как нужно лечиться. Люди готовы к действиям, выходить на улицы и даже принимать участие в несанкционированных митингах», - заявил политик.

Источник фото: РИА Новости



