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Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с коллективами организаций Докшицкого района

27.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с коллективами организаций Докшицкого района

Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко и председатель райисполкома
Олег Ковалёнок во время встречи с коллективом Докшицкой ЦРБ.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко поблагодарил врачей за их работу во время роста заболеваемости COVID-19.  Об этом заявил спикер белорусского парламента во время встречи с коллективом центральной районной больницы.

Владимир Павлович отметил слаженные действия и высокий профессионализм врачей, всего медицинского персонала, что позволило предотвратить серьезную вспышку инфекции.  Он напомнил, что первым принял удар Витебск, а затем Докшицы.

– Беларусь выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом, – сказал Владимир Андрейченко. – Страна избежала сурового карантина, граница не была закрыта.  Благодаря правильному балансу профилактических и лечебных мероприятий стало возможным не только пройти сложный этап, но и постепенно снизить заболеваемость.  Не последнюю роль сыграла социальная политика, которая заключалась в поддержании инфекционных отделений и создании необходимого коечного фонда.  Под особым контролем находились дома-интернаты, где живут пожилые люди.  Их, а также отделений круглосуточного проживания, в стране значится 153. На сегодня там находятся 22 тысячи человек, из которых 5200 – лежачие.  Их обслуживают 15 000 человек.  Благодаря тому, что сотрудники были очень ответственны в исполнении своих обязанностей, а люди жили и работали в вахтовом режиме по две недели, удалось предотвратить вспышку COVID-19.  Кстати, Витебская область – единственная в стране, где никто в этих учреждениях не заболел.

Тем не менее, расслабляться нельзя, сказал председатель Палаты представителей.  Вторая волна заболеваемости в мире не исключена, поэтому важно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, сохранять масочный и дистанционные режимы, не забывать о гигиене.

– В будущем мы надеемся, что будет разработана вакцина против коронавируса, – сказал спикер.  – Тестирования уже прошли в России и Великобритании.  В Беларуси также создана межведомственная рабочая группа на базе Академии наук, в которую входят ведущие ученые.

Владимир Андрейченко еще раз поблагодарил врачей за работу и вручил Благодарности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь медикам ЦРБ Наталье Чумак, Людмиле Захаревич и медсестре Наталье Пятнице.


Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с коллективами организаций Докшицкого района

Заслуженные награды – медикам ЦРБ: Наталье Чумак, Людмиле Захаревич и Наталье Пятнице.

В ходе встречи Владимир Павлович остановился на позитивных изменениях, произошедших в социальной сфере Докшицкого района.  В частности, он напомнил о деятельности водно-оздоровительного центра, строительстве стоматологической поликлиники, ремонте в отделениях больницы, который близится к завершению, и в поликлинике.  Строятся многоэтажки, благоустраивается городской поселок Бегомль.

В этот день Владимир Павлович встретился с коллективом средней школы № 1 г. Докшицы, а также с коллективом Крулевщинской СШ и работниками учреждений и организаций агрогородка.  При посещении школы депутат пообещал оказать помощь в капитальном ремонте здания, которому уже пятьдесят лет.  Он обратил внимание на тот факт, что дорожную сеть в агрогородке следует немедленно отремонтировать, а также провести благоустройство.

Спикер парламента также интересовался агропромышленным комплексом.  Он побывал в ОАО «Барсучанка», ОАО «Торгуны» и в КУП «Докшицкий».

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь принял участие во встрече с районными активистами, которую провел председатель райисполкома Олег Ковалёнок.  Основным рассматриваемым вопросом было социально-экономическое развитие района в первой половине 2020 года.

– За этот период выполнение прогнозных показателей, в том числе по экспорту товаров, созданию рабочих мест, уровню заработной платы, – отметил Олег Ковалёнок. – Производственные организации работают с прибылью.  За пять месяцев получено 659 тысяч рублей прибыли, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, предприятия обеспечили бесперебойную работу, сохраняя тем самым коллективы и партнерские отношения.

За первое полугодие было произведено валовой продукции на сумму 15,7 млн. рублей.  Темпы роста к прошлогоднему уровню составили 95 процентов при задании 101 процент.

Хозяйства района первыми в регионе завершили посевную кампанию, и к настоящему времени сформирован хороший урожай.  Поставленная цель по производству зерна составляет 34 950 тонн.

Материально-техническая база обновляется.  Например, ОАО «Бегомль» приобрело 17 единиц современного оборудования. В  ОАО «Барсучанка» и ОАО «Докшицкий райагросервис» планируется закупка пресс-обмотчиков.

Председатель райисполкома также остановился на некоторых показателях инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, финансовых результатах, на вопросах по созданию рабочих мест и социальной сферы.

Татьяна Подберезкая.

Фото Александра ВОРОНКОВИЧА.

 
Теги: Витебск
 
 
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Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко поблагодарил врачей за их работу во время роста...
 
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