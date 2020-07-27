Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко встретился с коллективами организаций Докшицкого района

Источник материала: Новости Докшицы

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко поблагодарил врачей за их работу во время роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил спикер белорусского парламента во время встречи с коллективом центральной районной больницы.

Владимир Павлович отметил слаженные действия и высокий профессионализм врачей, всего медицинского персонала, что позволило предотвратить серьезную вспышку инфекции. Он напомнил, что первым принял удар Витебск, а затем Докшицы.

– Беларусь выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом, – сказал Владимир Андрейченко. – Страна избежала сурового карантина, граница не была закрыта. Благодаря правильному балансу профилактических и лечебных мероприятий стало возможным не только пройти сложный этап, но и постепенно снизить заболеваемость. Не последнюю роль сыграла социальная политика, которая заключалась в поддержании инфекционных отделений и создании необходимого коечного фонда. Под особым контролем находились дома-интернаты, где живут пожилые люди. Их, а также отделений круглосуточного проживания, в стране значится 153. На сегодня там находятся 22 тысячи человек, из которых 5200 – лежачие. Их обслуживают 15 000 человек. Благодаря тому, что сотрудники были очень ответственны в исполнении своих обязанностей, а люди жили и работали в вахтовом режиме по две недели, удалось предотвратить вспышку COVID-19. Кстати, Витебская область – единственная в стране, где никто в этих учреждениях не заболел.

Тем не менее, расслабляться нельзя, сказал председатель Палаты представителей. Вторая волна заболеваемости в мире не исключена, поэтому важно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, сохранять масочный и дистанционные режимы, не забывать о гигиене.

– В будущем мы надеемся, что будет разработана вакцина против коронавируса, – сказал спикер. – Тестирования уже прошли в России и Великобритании. В Беларуси также создана межведомственная рабочая группа на базе Академии наук, в которую входят ведущие ученые.

Владимир Андрейченко еще раз поблагодарил врачей за работу и вручил Благодарности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь медикам ЦРБ Наталье Чумак, Людмиле Захаревич и медсестре Наталье Пятнице.

В ходе встречи Владимир Павлович остановился на позитивных изменениях, произошедших в социальной сфере Докшицкого района. В частности, он напомнил о деятельности водно-оздоровительного центра, строительстве стоматологической поликлиники, ремонте в отделениях больницы, который близится к завершению, и в поликлинике. Строятся многоэтажки, благоустраивается городской поселок Бегомль.

В этот день Владимир Павлович встретился с коллективом средней школы № 1 г. Докшицы, а также с коллективом Крулевщинской СШ и работниками учреждений и организаций агрогородка. При посещении школы депутат пообещал оказать помощь в капитальном ремонте здания, которому уже пятьдесят лет. Он обратил внимание на тот факт, что дорожную сеть в агрогородке следует немедленно отремонтировать, а также провести благоустройство.

Спикер парламента также интересовался агропромышленным комплексом. Он побывал в ОАО «Барсучанка», ОАО «Торгуны» и в КУП «Докшицкий».

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь принял участие во встрече с районными активистами, которую провел председатель райисполкома Олег Ковалёнок. Основным рассматриваемым вопросом было социально-экономическое развитие района в первой половине 2020 года.

– За этот период выполнение прогнозных показателей, в том числе по экспорту товаров, созданию рабочих мест, уровню заработной платы, – отметил Олег Ковалёнок. – Производственные организации работают с прибылью. За пять месяцев получено 659 тысяч рублей прибыли, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, предприятия обеспечили бесперебойную работу, сохраняя тем самым коллективы и партнерские отношения.

За первое полугодие было произведено валовой продукции на сумму 15,7 млн. рублей. Темпы роста к прошлогоднему уровню составили 95 процентов при задании 101 процент.

Хозяйства района первыми в регионе завершили посевную кампанию, и к настоящему времени сформирован хороший урожай. Поставленная цель по производству зерна составляет 34 950 тонн.

Материально-техническая база обновляется. Например, ОАО «Бегомль» приобрело 17 единиц современного оборудования. В ОАО «Барсучанка» и ОАО «Докшицкий райагросервис» планируется закупка пресс-обмотчиков.

Председатель райисполкома также остановился на некоторых показателях инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, финансовых результатах, на вопросах по созданию рабочих мест и социальной сферы.

Татьяна Подберезкая.

Фото Александра ВОРОНКОВИЧА.