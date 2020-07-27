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Россия пока не дала ответа по поводу возобновления авиасообщения с Беларусью
27.07.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: cenzura.md
В белорусском Минтрансе не называют возможную дату возобновления полетов между странами, поскольку договоренность с российской стороной еще не достигнута.
При этом белорусская сторона готова к возобновлению авиасообщения, сообщили
Ранее сообщалось, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. В первую очередь начнутся полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Напомним, что регулярные полеты в связи с пандемией коронавируса Россия прекратила 27 марта.
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В белорусском Минтрансе не называют возможную дату возобновления полетов между странами, поскольку договоренность с российской стороной еще не достигнута.
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