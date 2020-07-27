В Волковыске зажглась новая футбольная звездочка

Источник материала: Новости Волковыска

Волковычанин Назар Маринин прошел отбор в Академию футбола «Динамо-Брест».

Назар еще в феврале прошел отбор в филиал Академии «Северо-Запад» в Ошмянах и должен был ехать уже учиться там в четвертой четверти, но пандемия коронавируса внесла корректировки и испортила все планы. 10-летнему футболисту пришлось пройти сито отбора вновь.

«Всего в отборе принимало участие примерно 520-530 детей, 2007-2010 гг. рождения. После первого дня отбора осталось где-то 90 ребят, после второго дня оставили 63. Прошедшие отбор и поехали в Ошмяны на четырехдневный кэмп, который проходил с 23 по 26 июля, где тренеры и принимали окончательное решение кому остаться в Академии», - рассказала мама юного футболиста Вероника Маринина.

При регистрации на этот фестиваль ребенку на футболку клеили номер - то есть все 29 тренеров при отборе не знали ни имен, ни фамилий детей. Во время игры они ставили баллы номерам и в конце суммировали и принимали решение кто проходит дальше.





И вот 26 июля в ходе третьего, финального отборочного фестиваля в Ошмянах среди ребят 2010 года рождения Назар стал счастливым обладателем путевки в большую футбольную жизнь.

Поздравляем Назара с еще одним шагом вперед и желаем успехов, футбольного роста и прогресса на новом месте!





Отметим, что огромный вклад в становление Назара вносит его семья. Благодаря целеустремленности мамы парень уже сейчас выделяется на фоне своих сверстников. Не считаясь со временем, родители возили Назара на тренировки и соревнования на своем транспорте в другой город. Все это стоит немалых денег. А еще, как говорится, надо и обуть, и одеть в недешевую экипировку. Побольше бы таких мам в волковысском детском футболе!