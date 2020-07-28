Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин

Источник материала: Tut.by

Женщины примут на себя основной удар крупнейшего экономического кризиса столетия, который надвигается на мир вслед за пандемией коронавируса, предупреждают эксперты и международные организации. Медицинский аврал не повод бросать борьбу за гендерное равенство, иначе достижения последних десятилетий будут перечеркнуты, а выход из кризиса затянется, говорят они.





И безо всякой эпидемии ученые отпускали целое столетие на устранение глубокой пропасти между полами в общественной и деловой жизни. Вирус уверенно сжигает один хлипкий мост за другим, отдаляя цель на века.

«Пандемия Covid-19 угрожает отбросить назад все достижения в деле расширения экономических возможностей для женщин и увеличить разрыв, так и не устраненный, несмотря на прогресс последних 30 лет», — написали четыре руководительницы Международного валютного фонда.

Они выделили четыре главные причины, по которым экономический кризис сильнее сказывается на женщинах.

Женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, наиболее пострадавших от карантина. Они чаще мужчин заняты в теневом секторе, где попрано право работников на социальную защиту и равную оплату. Им сложнее вернуться на работу в условиях карантина, если в доме есть дети или престарелые, требующие ухода. И наконец, в тяжелое время, особенно в бедных странах, девочки первыми жертвуют образованием и будущим ради помощи семье.





В бизнесе ситуация аналогичная. Свежие исследования структур ООН и Всемирного банка показали, что среди малого и среднего бизнеса от коронакризиса предпринимательницы пострадали сильнее предпринимателей : 64% против 52%. А прежние проблемы лишь обострились в кризис: бизнесвумен еще больше времени занимаются детьми, пока школы закрыты, чаще сталкиваются с домашним насилием, и хуже готовы к резкому уходу бизнеса в онлайн.

Согласно статистике, в небогатых странах женщин, имеющих доступ к мобильному интернету, на 300 млн меньше , чем мужчин — разрыв достигает 23%. А домашней работой женщины в среднем заняты почти на три часа в день больше, чем мужчины.

«Все эти факторы вместе взятые делают женщин уязвимыми перед кризисом и по окончании пандемии грозят обернуться усилением гендерного неравенства в образовании, здоровье и благосостоянии. Десятилетия прогресса в этой области пойдут насмарку», — пишет Филипп Ле Уэру, глава Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка.

«А расширение пропасти в экономическом положении мужчин и женщин выльется в гигантские провалы производительности труда и подорвет шансы на быстрый выход из кризиса », — полагает он.

Одна из пяти

Коронакризис не только задел женщин сильнее, чем мужчин, но и отодвинул на второй план борьбу за гендерное равенство в возможностях, доходах, образовании, представительстве и защищенности.





Даже доковидными темпами на это ушло бы еще полвека в Западной Европе и полтора столетия в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке. А в среднем планете потребовалось бы около 100 лет , прикинул перед началом пандемии Всемирный экономический форум.

Прошло полгода, и стало ясно, что равноправия не дождутся не только живущие ныне, но и их дети и даже внуки. Приоритеты в политике большинства богатых стран сместились от постепенного восстановления социальной справедливости в сторону чрезвычайщины и битвы за выживание людей и бизнеса.

Однако не все так плохо. На одном важном фронте прогресс ощутим. И равенство — в пределах достигаемости.

Речь идет о роли женщин в руководстве бизнесом, в определении того, как зарабатывать деньги, на какие отрасли и технологии делать ставки и какие углы срезать ради прибыли.

Индексы равноправия показывают, что в тех странах Запада, где женщинам быстрее возвращают их права, они лучше представлены в высших эшелонах власти и бизнеса. И доказывают, что кратчайший путь добиться ощутимого прогресса — это обеспечить равенство там, где определяются правила игры и выбирается стратегия развития общества.

С первым проще, со вторым — сложнее, поскольку политиков выбирает население, а директоров в советы назначают владельцы бизнеса с целью обеспечить максимальную отдачу на вложенный капитал. Директора определяет стратегию, одобряют судьбоносные решения и выбирают менеджеров, которым делегируют текущее управление и реализацию намеченного.

Поэтому активисты и политики давно и пристально следят за представительством женщин именно в советах директоров компаний. И тут есть успехи.

Еще три года назад в американских компаниях эта доля не превышала 15%, а к началу 2020 года выросла до 22%, подсчитала консалтинговая фирма Equilar. Такими темпами достичь паритета удастся уже не к середине века, а всего через десятилетие — к 2030 году, полагают исследователи.

Они отслеживают кадровую политику трех тысяч компаний с акциями на бирже, на которые приходится почти 99% крупнейшего в мире фондового рынка США, и составляют индекс гендерного равенства.

До сих пор он неуклонно рос, но пандемия коронавируса угрожает стагнацией, предупреждает Equilar: директорам почти всех компаний в условиях кризиса есть чем заняться, а владельцам проще чем когда бы то ни было откреститься от не связанных с получением прибыли инициатив.

Первые признаки этого уже налицо. Из 3000 компаний только в 60 женщины составляют не менее половины совета директоров. Еще полгода назад таких было 63.

Американский бизнес — главная корпоративная сила в мире, но США в целом далеко отстают от лидеров гендерного равноправия. Пусть в Калифорнии, где Силиконовая долина и интернет-гиганты законом закрепили обязательное представительство обоих полов в советах директоров, другие штаты не спешат следовать ее примеру.

США занимают лишь 53-е место в рейтинге гендерного равенства среди полутора сотен стран — чуть лучше Украины (59-е место), но хуже Молдовы (23) и Беларуси (29). Россия — в нижней части рейтинга , она уступает еще и Казахстану с Грузией.

А лидерами неизменно выступают европейцы: в первой десятке семь стран Старого Света. И там же вот уже который год вытачивают эталон нового капитализма с человеческим лицом.

Теперь деньги пахнут

Женщины все чаще представлены в руководстве крупных компаний, имеющих акции в свободном обращении, поскольку рыночная стоимость таких компаний напрямую зависит не только от рентабельности бизнеса, но и от популярности среди инвесторов — как розничных, так и институциональных: банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов.

Они вынуждены заботиться о своем имидже и более восприимчивы к давлению со стороны активистов всех мастей: борцов с глобальным потеплением, расовой дискриминацией, гендерным неравенством и прочими пороками общества.

Под давлением общественности накопленные ею в пенсионных, страховых и паевых фондах деньги постепенно перекладываются в акции компаний, которые умеют не только преумножать капитал, но и делают это этично и в духе времени: с упором на социальную справедливость и защиту природы. И если раньше соответствие инвестиций критериям ESG (environmental, social & governance) было факультативным при выборе активов, то постепенно оно становится обязательным.

Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах долларов и евро. Прежде главным надежным активом для долгосрочного вложения денег будущих пенсионеров и излишка богатства были государственные облигации, однако в последние годы ставки на этом рынке нулевые и даже отрицательные. В поиске дохода фонды все чаще обращаются к покупке акций и долга частных компаний и банков.

На ESG обращают внимание не только розничные инвесторы, но и крупные институциональные. Еще два года назад при оценке будущей рентабельности компаний лишь 32% управляющих деньгами вчитывались в нефинансовую часть отчетности: корпоративное управление, этику и экологичность бизнеса. Теперь таких 72% , выяснил аудитор EY в свежем регулярном опросе трех сотен крупных фондов и инвесткомпаний.

Не в последнюю очередь потому, что опасения скептиков пока не подтверждаются.

Деньги не пахнут, а брезгливость вредит прибыли, спорили критики излишней разборчивости. Однако за последние два года в Евросоюзе, например, акции 50 крупнейших социально ответственных компаний росли в стоимости быстрее рынка в целом , подсчитал регулятор европейских бирж ESMA.

Поскольку спрос на капитализм с человеческим лицом резко вырос как со стороны граждан, так и со стороны тех, кто предоставляет бизнесу акционерный капитал, к делу подключились власти. На передовой оказался Евросоюз, который разрабатывает общеевропейские стандарты ответственного инвестирования и оценки отчетности.

Они позволят инвесторам не верить компаниям на слово, а сравнивать их действия с четко определенными в ЕС критериями. А с другой, даст регуляторами возможность обязать бизнес вести себя ответственно и соответствовать новым нормам — или понести наказание. Полпути уже пройдено , и ЕС планирует завершить эту работу в течение ближайших двух-трех лет.