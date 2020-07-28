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В каких соседних странах коронавирус вновь пошел на подъем
28.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Несмотря на то, что в Беларуси ситуация с распространением коронавирусом относительно стабилизировалась, Минздрав не зря готовится ко второй волне. Ведь в соседних странах далеко не все так благополучно.
Согласно данным coronavirus-monitor.info, из стран-соседей Беларуси наиболее сложная ситуация в Украине. В субботу, 25 июля 2020 года,там было зафиксировано второе пиковое значение выявленных больных за все время наблюдений. За сутки было зафиксировано 1106 заразившихся COVID-19, больше было только 26 июня (1109 заразившихся). И хотя общее количество заразившихся в Украине на уровне Беларуси (несмотря на значительную разницу населения), коронавирус сейчас там на подъеме. Всего в Украине на данный момент зафиксировано 65656 заразившихся, из которых 27928 находятся в активной фазе.
Непростая ситуация и в Польше, хотя общий уровень заражения там значительно ниже, чем в Беларуси. Всего в этой стране зафиксировано 43402 заразившихся, из которых 8870 все еще болеют. Однако, что значительно важнее, эпидемия в Польше не идет на спад. В субботу, 25 июля 2020 года, там тоже было зафиксировано новое пиковое значение по суточному приросту заразившихся – 584 человека. Больше было только 8 июня (599 заражений) и 12 мая (595 заражений).
В России эпидемия пошла на спад и суточное выявление снизилось вдвое от пикового значения, но ситуация в этой стране по-прежнему сложная. В настоящее время там выявлено 818120 заразившихся коронавирусом, из которых 201437 человек все еще болеют. За сутки в России сейчас выявляется немногим более 5,5 тысяч новых заражений.
Относительно стабильная ситуация в Литве. Благодаря своевременно принятым мерам, общее количество заразившихся в этой стране сейчас составляет 2019 человек. Все еще болеют в Литве 319 заразившихся. Однако, в последние дни COVID-19 активизировался и здесь. Если в конце июня в Литве фиксировались единичные случаи заражения, то за последний месяц наметился явный рост – в пятницу, 24 июля было выявлено 24 заразившихся.
Из соседних стран самой безопасной смело можно назвать Латвию, где зафиксировано всего 1219 заражений. При этом сейчас болеют только 143 человека. Правда, и тут коронавирус в последнее время начал проявлять новую активность. В воскресенье, 26 июля 2020 года, в Латвии зафиксирован новый пик – 13 заражений за сутки. И это при том, что еще месяц назад были 5 дней кряду с нулевым значением.
Как видно из примеров соседних стран, Минздрав Беларуси не зря готовится ко второй волне. Если она не обошла даже самые благополучные соседние страны, то нас точно не минет.
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Несмотря на то, что в Беларуси ситуация с распространением коронавирусом относительно стабилизировалась, Минздрав не зря готовится ко второй волне. Ведь в...
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