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Белорусское "чудо"ВВП падает - зарплата растет

28.07.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на снижение ВВП за полугодие на 1,7%, средняя начисленная заработная плата в РБ в январе—июне текущего года выросла в реальном выражении на 8,2% — до 1 188,5 рубля.

В июне она увеличилась в номинальном выражении по сравнению с маем на 1,7% (21 рубль) и достигла 1 248,9 рубля.

Несколько странное увеличение зарплаты во время экономического кризиса имеет простое объяснение: президентские выборы, перед которыми были значительно увеличены заработные платы в бюджетной сфере, что позволило поднять заработную плату и в других отраслях, поставляющих услуги и товары широким слоям населения.

Так, в здравоохранении средняя зарплата за полугодие увеличилась на 22,9% и достигла 1 057,6 рубля. Медикам «помогла» и эпидемия коронавируса, из-за которой им дополнительно увеличили зарплату. Поэтому их зарплата в июне текущего года превысила зарплату в июне прошлого на 32,5% и достигла 1 245,4 рубля.

Выше среднего уровня увеличилась в реальном выражении и средняя за полугодие зарплата в образовании: на 11,1% — до 851,2 рубля. Она также быстро растет в последние месяцы. Так в июне она увеличилась по сравнению с маем на 5,2% — до 925,2 рубля, а по сравнению с июнем прошлого года — на 15,4%.

Кризис помог и работникам грузового авиационного транспорта, заработная плата у которых в июне текущего года выросла на 48,9% в годовом выражении и достигла 2 738,4 рубля. По сравнению с маем она поднялась на 21%. Правда, пассажирскому авиатранспорту не повезло, зарплата там за год снизилась примерно в 2 раза — до 1 515,4 рубля. Впрочем, по сравнению с маем она увеличилась на 7,1%, то есть дела понемногу идут на поправку.

Лучше среднего уровня обстоят дела и в сельском хозяйстве, где средняя заработная плата за полугодие оказалась выше, чем год назад, на 11,7% (в реальном выражении) и составила 863,1 рубля.

Стабильный прирост доходов наблюдается и у программистов: в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания зарплата в июне текущего года достигла 4 848 рубля, что на 14,9% больше в реальном выражении зарплаты в июне прошлого года.

А вот банкирам не повезло, на них сказались президентские выборы, но в негативном смысле: они попали под прессинг из-за Белгазпромбанка, и средняя начисленная зарплата в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, в июне текущего года снизилась по сравнению с маем на 1,2% — до 1 842 рубля. А за год она увеличилась в реальном выражении всего на 6,1%.
 
 
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Несмотря на снижение ВВП за полугодие на 1,7%, средняя начисленная заработная плата в РБ в январе—июне текущего года выросла в реальном выражении на 8,2% — до 1 188,5...
 
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