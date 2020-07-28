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Отдыхающие на Дроздах минчане превратили элитарный район в стихийную парковку

28.07.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закрытые границы сделали для большинства белорусов отдых в любимых местах за пределами страны невозможным. Поэтому жаждущие воды и пляжей минчане атакуют близлежащие водоемы. Водохранилище Дрозды, некоторые пляжи которого находятся в черте города, стало особенно привлекательным для воскресного или просто вечернего отдыха. В итоге улицы элитарного поселка Радужный превратились в одну большую парковку. AUTO.TUT.BY посмотрел, что там творилось в последние выходные.


Пляж № 2 водохранилища Дрозды — один из самых близких и доступных вариантов для минчан провести жаркий день у воды. Расположен он за элитарным поселком с одноименным названием. К пляжу ведет уютная улица Тихая. Но с наступлением жары, сезона отпусков и выходных она перестает оправдывать свое название. Отдыхающие превратили ее в стихийную парковку. К слову, такая ситуация здесь не первое лето, но коронавирус ее только усугубил.


Красная линия обозначает ареал обитания припаркованных автомобилей



При таком наплыве машин возникают сложности со встречным разъездом

И все бы ничего, но улица Тихая — довольно узкая. И припаркованные вдоль дороги автомобили сильно затрудняют встречный разъезд. Приходится «прятаться» в заезды к коттеджам или карманы для парковки.




Когда погода не слишком балует, «оккупированой» остается только улица Тихая. Там паркуются не только желающие полежать на пляже, но и те, кто приехал на лыжероллерную трассу.

Но как только погода налаживается, хвост автомобилей вытягивается на несколько сотен метров, загибаясь по другим улицам.

Стоит сказать, что в большинстве случаев парковка вдоль дороги не запрещена. Но из-за большого количества авто многие водители нарушают сразу три пункта ПДД. Например, паркуются в местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной дорожной разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров (пункт 143.2); на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны (пункт 143.3); на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (пункт 143.4).




Отметим, что ближайшие парковки расположены в торговом центре "Арена-Сити" и возле офисов на улице Пионерской. Но в этом случае до пляжа придется пройти около километра пешком.

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Даже тихие и элитные районы Минска могут силами отдыхающих превратиться в одну большую парковку. Что происходит с улицами в Дроздах, когда желающих попасть на пляж...
 
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