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COVID-19: Минздрав рассказал, сколько еще белорусов умерло по официальной версии

28.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав сообщил новые данные о распространении коронавируса в стране.



На 28 июля официально зафиксировано 67366 случаев заражения (+115 за сутки).

При этом 543 человека умерли (+5 за сутки)

60669 пациентов выздоровели и выписаны. 

Всего проведено 1270082 теста (+12.683 за сутки).
 
 
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Минздрав сообщил новые данные о распространении коронавируса в стране.
 
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