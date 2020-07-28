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COVID-19: Минздрав рассказал, сколько еще белорусов умерло по официальной версии
28.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав сообщил новые данные о распространении коронавируса в стране.
На 28 июля официально зафиксировано 67366 случаев заражения (+115 за сутки).
При этом 543 человека умерли (+5 за сутки)
60669 пациентов выздоровели и выписаны.
Всего проведено 1270082 теста (+12.683 за сутки).
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Минздрав сообщил новые данные о распространении коронавируса в стране.
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