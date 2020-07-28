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В бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час. Там вспышка COVID-19
28.07.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти бельгийской провинции Антверпен приняли решение о введении комендантского часа из-за вспышки коронавирусной инфекции,
Комендантский час ввели после восьмичасового заседания антикризисного штаба. Новые меры предусматривают запрет на выход из дома с 23.30 до 6.00 по местному времени. Разрешаются только поездки на работу и в больницу.
Кафе и ресторанам запретили работать после 23.00. Всем гражданам старше 12 лет предписано носить медицинские маски, заведения общепита обязаны обеспечить дистанцирование в полтора метра. Кроме того, они должны будут хранить данные каждого посетителя на протяжении четырех недель.
Посещение рынков и магазинов ограничено в провинции получасом. Работодатели должны обеспечить удаленную работу сотрудников, за исключением случаев, когда это невозможно.
В большинстве муниципалитетов запретили все массовые мероприятия, вечеринки, работу досуговых заведений и фитнес-центров.
Согласно последним данным, Антверпен лидирует среди бельгийских провинций по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 10 408 случаев. Всего в стране было выявлено более 66,4 тыс. заражений.
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Новые меры предусматривают запрет на выход из дома с 23.30 до 6.00 по местному времени. Разрешаются только поездки на работу и в больницу.
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