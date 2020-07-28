Опасный фитнес: в тренажерных залах обнаружили стафилококк

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пришел за здоровьем, а в итоге оказался на больничной койке. Американские ученые выяснили, насколько опасно посещение столь популярных в наше время тренажерных залов. Какую угрозу таят фитнес-центры, разбирался корреспондент «МИР 24» Александр Бриус.

Американские медики в шоке. Санитарная проверка тренажерных залов в США озвучила ужасающие цифры: почти половина центров здоровья в стране просто кишит бактериями стафилококка.

Невероятно, но факт. Как оказалось, вредоносных микробов в фитнес-центрах даже больше, чем в общественных туалетах. 43% всех тренажерных залов в США оказались на карандаше американских врачей-инфекционистов. Наиболее распространены бактерии так называемого золотистого стафилококка. Этот микроб может вызвать воспаление в любом органе и без труда противостоит антибиотикам. Ежегодно эту заразу подхватывают до 160 тысяч человек, в 10% случаев исход летальный.

По статистике самым опасным считается велотренажер. На руле, сиденье и педалях концентрация бактериальных колоний достигает полутора миллиона на квадратный сантиметр поверхности. На втором месте в группе риска стоит беговая дорожка. Далее в списке весовой инвентарь – штанги, гири, гантели.

По итогам проверок американские медики рекомендуют посещать только те залы, которые прошли необходимую сертификацию. Но и в этом случае желательно и самому посетителю фитнес-центра быть крайне осторожным.

«Я рекомендую не надеяться, что повсюду вас ждет безупречная чистота. Соблюдайте личную гигиену. Чаще дезинфицируйте рабочие поверхности, не ходите босиком, пользуйтесь антисептиками», – указала врач-инфекционист Кэтлин Райан.

Идут навстречу клиенту и владельцы качалок. Многие из них предлагают услугу доставки тренажеров по месту жительства. Это очень удобно: неделю побегал на профессиональной дорожке, вторую – покрутил педали, третью – подкачал бицепсы. Конечно, стоит это дополнительных денег, зато можно быть уверенным, что чью-то заразу ты точно не подхватишь.

Тем более, что в зоне риска присутствует не только пресловутый золотистый стафилококк. Любителей накачать торс или сбросить лишний вес может поджидать в общественных залах практически все, что угодно. Это и грибковые инфекции, и всевозможные вирусы. Поэтому главная рекомендация врачей – пользоваться индивидуальными средствами гигиены и чаще мыть руки. Будьте здоровы!

Какие меры безопасности действуют в спортзалах и фитнес-клубах стран Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Тренажерные залы Беларуси заработали после долгой паузы. На пике коронавируса клиентов практически не было. Сегодня даже в рабочее время в зале есть люди. Но в фитнес-центрах действуют строгие антиковидные меры. Дистанция в полтора метра и дезинфекция тренажеров. По всему залу – стоят антисептики.

«Март, апрель, май почти никого не было. Сейчас удалось вернуть 40% старых клиентов. Постоянно проводим мозговой штурм с маркетологами, как привлечь новых клиентов. Делаем скидки, акции, какие-то вкусности, чтобы клиенты к нам приходили», – рассказал директор сети фитнес-клубов Олег Шуст.

Во время пандемии фитнес-тренеры проводили занятия для клиентов в режиме онлайн или на свежем воздухе.

Армения

В Армении спортзалы работают с соблюдением правил безопасности. Вход для сотрудников и посетителей только в масках. Всем обязательно измеряют температуру. После каждого посетителя тренажеры дезинфицируют.

«Количество посетителей, естественно, снизилось. В основном в спортзалы ходят те, кто занимается стабильно и на профессиональном уровне. Хочу отметить, большая ответственность должна быть не только у работников спортзалов, но и у посетителей. К примеру, часто дезинфицировать руки, а душ принимать дома: как до, так и после тренировок», – сказал тренер Владимир Хачатуров.

Молдова

В Молдове спортивные залы и фитнес-клубы работают практически без ограничений. Посетителям доступны и сауны. Но с соблюдением безопасной дистанции. Так в кардио- и силовой зоне опечатан каждый второй тренажер. Возле инвентаря стоят дезинфекторы и салфетки. Администрация фитнес-клуба просит гостей обрабатывать поверхности.