Александр Лукашенко переболел COVID-19

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Уважаемые друзья! Начнем традиционно, я приношу извинения за свой голос, последнее время приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — сказал Лукашенко.

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