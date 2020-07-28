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Александр Лукашенко переболел COVID-19
28.07.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19, сообщает
— Уважаемые друзья! Начнем традиционно, я приношу извинения за свой голос, последнее время приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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