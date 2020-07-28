|
Александр Лукашенко перенес коронавирус
28.07.2020 17:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно перенес коронавирус. Об этом Глава государства рассказал во время встрелчи с руководством и личным составом внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно перенес коронавирус. Об этом Глава государства рассказал во время встрелчи с руководством и личным составом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)