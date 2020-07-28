Александр Лукашенко перенес коронавирус

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно перенес коронавирус. Об этом Глава государства рассказал во время встрелчи с руководством и личным составом внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

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