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Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

28.07.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские медики первыми в стране встали на пути неизвестной инфекции. А сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Здесь же «обкатали» систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. И за каждым достижением, конечно же, стояли медики. Их в регионе почти 20 тысяч. Слова благодарности сегодня – в их честь.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Вера Кураш, медсестра инфекционного отделения Верхнедвинской центральной районной больницы:
Нам было совсем нелегко, даже очень трудно. Удивительно преодолели, но иначе не могло и быть. Всё благодаря только нашему коллективу, у нас замечательные люди работают. Я хочу сказать, что это не только моя награда, это награда всех, кто был с нами рядом, кто нас поддерживал.

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Вы видите, в последнее время система здравоохранения удостаивается теплых слов и благодарности со стороны руководителей государства всех уровней. И наша задача на сегодняшний момент – оправдать это доверие, провести подробный анализ, как действовала система здравоохранения в условиях пандемии, сделать выводы, выявить свои узкие места. И принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить ее стрессоустойчивость и обеспечить наших замечательных медицинских работников достойным оборудованием и достойными условиями работы. И мы над этим работаем.

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

К слову, условия в регионе действительно достойные. За последние 5 лет в Витебской области открыли и реконструировали около 100 объектов здравоохранения. Четверть бюджета области ежегодно направляют на медицину. 

Люди в материале: Владимир Караник, Вера Кураш

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе...
 
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