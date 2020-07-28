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Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость
28.07.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же «обкатали» систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. И за каждым достижением, конечно же, стояли медики. Их в регионе почти 20 тысяч. Слова благодарности сегодня – в их честь.
Вера Кураш, медсестра инфекционного отделения Верхнедвинской центральной районной больницы:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
К слову, условия в регионе действительно достойные. За последние 5 лет в Витебской области открыли и реконструировали около 100 объектов здравоохранения. Четверть бюджета области ежегодно направляют на медицину.
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Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают принимать поздравления те, кто три месяца находился на переднем крае борьбы за жизни белорусов, сообщили в программе...
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