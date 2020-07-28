ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп пообещал США «золотой век» после завершения пандемии

28.07.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Трамп пообещал США «золотой век» после завершения пандемии

Пандемия коронавируса скоро будет побеждена, после чего в США наступит новый «золотой век». Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в своем Twitter.

В своем сообщении Трамп обвинил американские СМИ в необъективности при освещении темы охвативших страну протестов, а также раскритиковал самих участников протеста и своего главного конкурента на грядущих президентских выборах экс-вице-президента Джо Байдена.

«Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо», – резюмировал президент США.

Заявление прозвучало на фоне непрекращающихся столкновений демонстрантов с полицией и федеральными силами в Портленеде. Сообщается, что протестующие регулярно пытаются прорваться к охраняемым федералами правительственным зданиям, с целью нанесения им вреда.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавируса скоро будет побеждена, после чего в США наступит новый «золотой век». Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в своем Twitter. В своем...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика