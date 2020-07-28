Трамп пообещал США «золотой век» после завершения пандемии

Источник материала: ОНТ

Пандемия коронавируса скоро будет побеждена, после чего в США наступит новый «золотой век». Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в своем Twitter.

В своем сообщении Трамп обвинил американские СМИ в необъективности при освещении темы охвативших страну протестов, а также раскритиковал самих участников протеста и своего главного конкурента на грядущих президентских выборах экс-вице-президента Джо Байдена.

«Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо», – резюмировал президент США.

Заявление прозвучало на фоне непрекращающихся столкновений демонстрантов с полицией и федеральными силами в Портленеде. Сообщается, что протестующие регулярно пытаются прорваться к охраняемым федералами правительственным зданиям, с целью нанесения им вреда.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram