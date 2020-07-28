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Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят
28.07.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни по всей Беларуси звучат слова благодарности в адрес врачей. Они проявили высочайший профессионализм и преданность делу в непростое для страны время и продолжают это делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сегодня день врача Алексея Глазкова начинается в обычном режиме. А еще несколько месяцев назад анестезиолог Минской областной больницы отправился в командировку в Марьину Горку. Два месяца помогал коллегам спасать пациентов. Только самых тяжелых – 40.
Алексей Глазков, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы:
Возвращение домой оказалось вдвойне приятным: приехал как раз в канун церемонии награждения медиков столичного региона. До торжественного момента еще полчаса. Наконец-то можно пообщаться с коллегами не онлайн, не по телефону, а просто тет-а-тет.
Наконец-то можно сменить душные противочумные костюмы и бахилы, в которых приходилось работать часами, на праздничное платье и туфли на каблуке. То и дело в разговоре звучит: «Можно наконец-то выдохнуть», сложные месяцы противостояния COVID-19 позади.
Марфа Насанович, медицинская сестра Минской центральной районной больницы:
В праздничном зале – десятки врачей, за каждым – десятки спасенных жизней. Фельдшеры скорой помощи, рядом медсестры, эпидемиологи. Выявление контактов первого, второго уровня позволило на начальном этапе сдержать атаку вируса. Тесты, лаборатории...
Виктория Ахрамович, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Анестезиологи, реаниматологи – их профессии точно не позавидуешь. Заставить легкие пациента дышать, борьба за жизнь может идти сутками, неделями. И неудивительно, что у Алексея Глазкова было только одно желание – когда все закончится, просто выспаться. А у врача-реабилитолога Натальи Филимончик – увидеть свою семью.
За самоотверженность и профессионализм – медали, знаки «Отличник здравоохранения», грамоты, благодарности на самом высоком уровне.
По всей стране подхватывают эстафету благодарности медикам. Витебские врачи одни из первых встали на пути неизвестной инфекции, а сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости. Здесь же обкатали систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19.
Их многие называют воинами, сложно не согласится, ведь отважно вели бой с коварным вирусом, спасая жизни людей. Борьба шла во всех уголках страны – не без потерь, но боролись за каждого пациента.
Марфа Насанович:
Сергей Бобко, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной больницы:
Алексей Глазков:
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Новости Беларуси. В эти дни по всей Беларуси звучат слова благодарности в адрес врачей. Они проявили высочайший профессионализм и преданность делу в непростое для...
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