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Сколько может стоить американская вакцина от коронавируса

29.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

Фото: Reuters

Стоимость вакцины от коронавируса, которая разрабатывается американской компанией Moderna, может составить около 50-60 долларов за курс. 

Отмечается, что такая цена может быть установлена для продажи вакцины внутри страны, а также экспорта в страны с высоким уровнем дохода населения. При этом другие компании, которые также занимаются разработкой препарата, оценивали стоимость своего продукта дешевле. В частности, Pfizer и BioNTtech называли цену в 19,5 долларов за одну дозу, а AstraZeneca — три-четыре доллара.

По мнению одного из источников издания, названная Moderna стоимость затрудняет переговоры о покупке продукта, так как другие производители пообещали значительно более низкие цены. Предполагается, что на данный момент она не окончательная.

Ранее Moderna заявила о том, что приступила к третьей фазе клинических испытаний препарата. В них принимают участие 30 тысяч добровольцев. Президент США Дональд Трамп допустил возможность экспорта американской вакцины от коронавируса в другие страны, пишет lenta.ru
 
 
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Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
 
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