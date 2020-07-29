Сколько может стоить американская вакцина от коронавируса

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Стоимость вакцины от коронавируса, которая разрабатывается американской компанией Moderna, может составить около 50-60 долларов за курс.





Отмечается, что такая цена может быть установлена для продажи вакцины внутри страны, а также экспорта в страны с высоким уровнем дохода населения. При этом другие компании, которые также занимаются разработкой препарата, оценивали стоимость своего продукта дешевле. В частности, Pfizer и BioNTtech называли цену в 19,5 долларов за одну дозу, а AstraZeneca — три-четыре доллара.





По мнению одного из источников издания, названная Moderna стоимость затрудняет переговоры о покупке продукта, так как другие производители пообещали значительно более низкие цены. Предполагается, что на данный момент она не окончательная.



