|
Не до шопинга: в Беларуси прогнозируется 2-кратное падение темпов роста розничного товарооборота
29.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
МАРТ накануне Дня работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, представил прогнозы развития отрасли.
Ожидается, что рост розничного товарооборота по итогам 2020 года составит всего 2%. В 2019 году это показатель был 4,5%, пишет
Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало признал, что эпидемиологическая ситуация является одним из факторов, влияющих на развитие розницы.
По итогам I полугодия розничный товарооборот вырос на 2,6% до 25,1 млрд руб. При этом товарооборот продовольственных товаров вырос на 4,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2019 года, непродовольственных — на 0,5%.
Это значительно ниже показателей первого квартала. Так за первые 3 месяца этого года розничный товарооборот вырос на 7,9%. В 2019 году в ритейле было продано товаров на сумму 49,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в 2018 году.
Ключевыми факторами, которые обеспечили положительную динамику, по мнению специалистов ведомства, являются сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения и стабильная ценовая ситуация.
По данным Белстата на начало текущего года в сфере торговли и общественного питания работало 703,6 тыс. человек (около 16% всего занятого населения).
Количество торговых объектов составило 59,4 тыс. шт., а на 1 тыс. жителей торговая площадь превысила показатель в 639 кв.м.
В сельской местности расположены 9,8 тыс. магазинов (16,5% от их общего количества), из них 67% – продовольственные.
На 1 января 2020 г. в Беларуси работало 381 рынок и 563 торговых центра.
Доля отдельных товаров отечественного производства в общем объеме продажи в ритейле в 2019 году
День работников торговли 2020, статистика и прогнозы развития розничной торговли Респуб
В МАРТ также отмечают, что беларусские потребители все активнее пользуются возможностью приобретения товаров через интернет-магазины. Удельный вес розничного товарооборота организаций торговли через интернет-магазины увеличился с 3,7% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.
Наиболее покупаемые товары в интернет-магазинах в 2019 году
(в процентах к розничному товарообороту интернет-магазинов; без микроорганизаций)
По состоянию на 1 июля в Торговом реестре зарегистрировано 24021 интернет-магазинов (прирост за полугодие составил 6,5%, или 1469 единиц), из которых 11406 (47,5%) принадлежат юридическим лицам, 12615 (52,5%) — индивидуальным предпринимателям.
Что касается оптового товарооборота, то МАРТ прогнозирует его снижение по итогам текущего года на 2-8%. Однако итоговое значение будет зависеть в большей степени от посткоронавирусного восстановления внутренней и внешней экономической активности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ накануне Дня работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, представил прогнозы развития отрасли.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)