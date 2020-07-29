Не до шопинга: в Беларуси прогнозируется 2-кратное падение темпов роста розничного товарооборота

belretail.by Ожидается, что рост розничного товарооборота по итогам 2020 года составит всего 2%. В 2019 году это показатель был 4,5%, пишет

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало признал, что эпидемиологическая ситуация является одним из факторов, влияющих на развитие розницы.





По итогам I полугодия розничный товарооборот вырос на 2,6% до 25,1 млрд руб. При этом товарооборот продовольственных товаров вырос на 4,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2019 года, непродовольственных — на 0,5%.





Это значительно ниже показателей первого квартала. Так за первые 3 месяца этого года розничный товарооборот вырос на 7,9%. В 2019 году в ритейле было продано товаров на сумму 49,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в 2018 году.





Ключевыми факторами, которые обеспечили положительную динамику, по мнению специалистов ведомства, являются сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения и стабильная ценовая ситуация.





По данным Белстата на начало текущего года в сфере торговли и общественного питания работало 703,6 тыс. человек (около 16% всего занятого населения).





Количество торговых объектов составило 59,4 тыс. шт., а на 1 тыс. жителей торговая площадь превысила показатель в 639 кв.м.





В сельской местности расположены 9,8 тыс. магазинов (16,5% от их общего количества), из них 67% – продовольственные.





На 1 января 2020 г. в Беларуси работало 381 рынок и 563 торговых центра.





Доля отдельных товаров отечественного производства в общем объеме продажи в ритейле в 2019 году















День работников торговли 2020, статистика и прогнозы развития розничной торговли Респуб





В МАРТ также отмечают, что беларусские потребители все активнее пользуются возможностью приобретения товаров через интернет-магазины. Удельный вес розничного товарооборота организаций торговли через интернет-магазины увеличился с 3,7% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.













Наиболее покупаемые товары в интернет-магазинах в 2019 году

(в процентах к розничному товарообороту интернет-магазинов; без микроорганизаций)





По состоянию на 1 июля в Торговом реестре зарегистрировано 24021 интернет-магазинов (прирост за полугодие составил 6,5%, или 1469 единиц), из которых 11406 (47,5%) принадлежат юридическим лицам, 12615 (52,5%) — индивидуальным предпринимателям.





Что касается оптового товарооборота, то МАРТ прогнозирует его снижение по итогам текущего года на 2-8%. Однако итоговое значение будет зависеть в большей степени от посткоронавирусного восстановления внутренней и внешней экономической активности.



