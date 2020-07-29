ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не до шопинга: в Беларуси прогнозируется 2-кратное падение темпов роста розничного товарооборота

29.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МАРТ накануне Дня работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, представил прогнозы развития отрасли.

Не до шопинга: в Беларуси прогнозируется 2-кратное падение темпов роста розничного товарооборота
Количество магазинов по областям и г. Минску в 2019 году (на начало 2020 года, единиц)
 Ожидается, что рост розничного товарооборота по итогам 2020 года составит всего 2%. В 2019 году это показатель был 4,5%, пишет belretail.by
Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало признал, что эпидемиологическая ситуация является одним из факторов, влияющих на развитие розницы.

По итогам I полугодия розничный товарооборот вырос на 2,6% до 25,1 млрд руб. При этом товарооборот продовольственных товаров вырос на 4,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2019 года, непродовольственных — на 0,5%.

Это значительно ниже показателей первого квартала. Так за первые 3 месяца этого года розничный товарооборот вырос на 7,9%. В 2019 году в ритейле было продано товаров на сумму 49,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в 2018 году.

Ключевыми факторами, которые обеспечили положительную динамику, по мнению специалистов ведомства, являются сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения и стабильная ценовая ситуация.

По данным Белстата на начало текущего года в сфере торговли и общественного питания работало 703,6 тыс. человек (около 16% всего занятого населения).

Количество торговых объектов составило 59,4 тыс. шт., а на 1 тыс. жителей торговая площадь превысила показатель в 639 кв.м.

В сельской местности расположены 9,8 тыс. магазинов (16,5% от их общего количества), из них 67% – продовольственные.

На 1 января 2020 г. в Беларуси работало 381 рынок и 563 торговых центра.

Доля отдельных товаров отечественного производства в общем объеме продажи в ритейле в 2019 году



 День работников торговли 2020, статистика и прогнозы развития розничной торговли Респуб

В МАРТ также отмечают, что беларусские потребители все активнее пользуются возможностью приобретения товаров через интернет-магазины. Удельный вес розничного товарооборота организаций торговли через интернет-магазины увеличился с 3,7% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.



Наиболее покупаемые товары в интернет-магазинах в 2019 году
(в процентах к розничному товарообороту интернет-магазинов; без микроорганизаций)

По состоянию на 1 июля в Торговом реестре зарегистрировано 24021 интернет-магазинов (прирост за полугодие составил 6,5%, или 1469 единиц), из которых 11406 (47,5%) принадлежат юридическим лицам, 12615 (52,5%) — индивидуальным предпринимателям.

Что касается оптового товарооборота, то МАРТ прогнозирует его снижение по итогам текущего года на 2-8%. Однако итоговое значение будет зависеть в большей степени от посткоронавирусного восстановления внутренней и внешней экономической активности.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ накануне Дня работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, представил прогнозы развития отрасли.
 
Новости дня
Новости
 
Названы ориентировочные цены на американскую вакцину от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика