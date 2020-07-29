«Средняя зарплата - 500 долларов? Это в неделю или в месяц?». Что за американец перешел в «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Новичок минского «Динамо» Иван Лодня родился в Калифорнии. В 90-х его родители эмигрировали из Украины в США. При этом 20-летний хоккеист отлично говорит по-русски, обожает винегрет, сало и борщ и рассчитывает на легкую адаптацию в белорусской столице. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук расспросила Ивана об американском детстве, белорусских корнях и планах выступать за нашу сборную.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

«Отец приехал в Америку со ста долларами в кармане»

— Сразу уточню: будем говорить на английском или русском?

— По-русски у меня получается не так чисто, как по-английски, но давай попробуем.

— На каком языке вы общаетесь в семье?

— По-разному — иногда на русском, иногда на английском. Мои родители родом из Киева, так что немного говорят и по-украински. Сестра тоже родилась в Украине. Когда ей было пять лет, наша семья переехала жить в Лос-Анджелес, а спустя три года, в 1999 году, там родился я. Вот и вся моя стори (улыбается).

— В Советском Союзе твой отец был профессиональным хоккеистом. Какая работа ждала его в Штатах?

— В 90-х папа играл в Суперлиге, на основе которой была создана КХЛ. А на момент переезда он уже завершил карьеру и устроился в Калифорнии тренером. Когда мне исполнилось шесть лет, отец купил в Анахайме каток и стал президентом местного юниорского клуба Anaheim Jr. Ice Ducks. Сейчас он также продолжает тренировать и хорошо известен в Калифорнии.



Фото из личного архива Ивана Лодни

— Купить целую ледовую арену — это так же дорого, как звучит?

— Я не знаю деталей, но это точно недешевая покупка. При этом я с детства видел, сколько пашет мой отец. Он приехал в Америку со ста долларами в кармане и очень много трудился, чтобы у семьи все и всегда было хорошо.

Папа пропадал на катке с семи утра до семи вечера, а иногда и ночевал там. Не помню, чтобы у него были выходные. Летом мы с сестрой и мамой помогали отцу на арене, и за два-три месяца у нас выпадало всего три полноценных выходных.

Но мне нравилось, что мы всегда вместе. Несмотря на занятость родителей, нам с сестрой хватало их внимания. Не было такого момента, чтобы мы жаловались: «А где папа и мама?». Они постоянно были рядом. И по сей день мы стараемся держаться вместе. У нас в семье нет разделения: это твое, а это мое — все общее.

— Чем сейчас занимаются мама с сестрой?

— Все заняты в семейном бизнесе — на катке. Мама работает на позиции папиного ассистента (улыбается). А сестра Маша — наш мотор. Все звонки, бронирования, коммуникация проходят через нее.



Иван с сестрой. Фото из инстаграма Ивана Лодни

Сейчас на арене тренируется не только юниорская команда Анахайма, но и фигуристы, игроки нашей хоккейной академии — KHS Academy — одной из лучших в Калифорнии, а летом лед арендуют даже хоккеисты из НХЛ.

«Коби Брайант — мой спортивный идол. Меня восхищала его Mamba mentality»

— У тебя вообще был выбор, какое занятие в жизни выбрать? Или с таким отцом и собственным катком будущее было предопределено?

— Папа никогда не заставлял меня заниматься хоккеем. Когда я был совсем маленьким, он отвел меня на матч «Лос-Анджелес Кингз» и спросил: «Ты хочешь играть, как они?». Конечно, я сказал «да».

Стать хоккеистом — точно не только папина мечта, но и моя. Он просто поддерживал и помогал мне, но давал свободу выбора. И я четко понимаю: если бы не папа, то я был бы никем и мы с тобой здесь не разговаривали.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

— Какой вид спорта номер один в Калифорнии?

— Сейчас на первом месте баскетбол, затем — бейсбол, а на третьем, думаю, хоккей.

— Где атмосфера круче — на матчах НХЛ или НБА?

— Сложно сравнивать эти лиги. Все зависит от команд и уровня соперников. На баскетбол в Америке ходит очень много селебритис. Ты приходишь смотреть на лучших игроков мира, которые собраны в «Лейкерс», справа от тебя сидит голливудская актриса, слева — какой-нибудь миллионер. Такого антуража больше нигде не найдешь!

— Сколько стоят билеты на баскетбол такого уровня?

— Зависит от того, с кем команды играют и в какой период. Например, билет на финал у самой площадки может стоить до 20 тысяч долларов. А тикет на обычное сидение на проходной матч — в районе 70−125 долларов.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

— В инстаграме ты опубликовал пост в память о Коби Брайанте, где очень тепло высказался о нем. Коби был твоим спортивным идолом?

— Это точно. Я давно следил за ним, и меня восхищала Mamba mentality. Что бы ни случилось, Коби всегда шел вперед: сломал палец, поставил на место — и продолжил играть, «порвал» колено, сделал два броска — и только потом отправился вприпрыжку в раздевалку. Он никогда не сдавался, и за это я ему всегда респектовал. Мечтал с ним встретиться и посмотреть на его игру вживую, но так и не успел.

Когда с Коби случилась трагедия, я был в Канаде. Помню, сидели с командой на обеде. Я перед игрой листал ленту в Twitter. Когда увидел первые сообщения, подумал, что это фейк. Но, когда стало появляться все больше и больше таких публикаций в аккаунтах серьезных людей, осознал, что Коби с дочкой действительно больше нет. Я не плакал, но был в шоке и долго не мог поверить, что это правда.

Для Калифорнии это была реальная трагедия. Люди толпами шли на арену «Лейкерс», чтобы оставить там цветы, иконы, свечи… Было тяжело.

«Обожаю мамин борщ, винегрет, бутерброды с вареной колбасой и кетчупом»

— В каких моментах ты особенно остро чувствуешь разницу между Европой и Америкой?

— Я большой фанат машин, поэтому первое, что бросается в глаза, это разница в автомобилях. В Штатах чаще встречаются большие американские машины — Jeep или Ford, а в Европе видишь много тех, которых нет в Америке.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

А еще отличаются указатели — в Америке они в черно-белых тонах, а у вас — в бело-синих. Мелочи, но они мне сразу напоминают, на каком я континенте (улыбается).

— До приезда в Минск ты когда-нибудь бывал в Восточной Европе?

— В семь лет я приезжал на турнир в Москву в составе сборной США, а в девять — в Санкт-Петербург. Все, что запомнил, это Красную площадь, разводные мосты и необычную архитектуру. Слышал, что Москва сейчас стала очень современной и красивой, но я ее плохо помню.

— Перед тем, как принять предложение «Динамо», что ты гуглил о Беларуси?

— Честно говоря, я просто хотел играть в хоккей и видел, что со стороны «Динамо» есть интерес к моей персоне. Это было основным аргументом подписать контракт.

Особо ничего не гуглил — посмотрел, как выглядит город, центр Минска. Мне понравилось, что все красиво, чисто и безопасно.

— Бо Беннет, первый калифорниец, выигравший Кубок Стенли, говорил, что накануне переезда в Минск гуглил белорусскую еду и был немного в шоке .

— У меня не было такого шока, как у Бо (кстати, я его знаю его — Беннет играл в команде моего отца). Я вырос в семье украинцев, бывал в Чехии, Испании, Германии, так что понимал, что такое европейская еда.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

Очень похожие блюда я ем с детства. Мама готовила нам картошку с мясом, винегрет, «Оливье», самый вкусный в мире борщ — тоже в ее исполнении. А еще люблю сало, бутерброды с вареной колбасой, кетчупом и свежим огурчиком. Если дополнить это компотом — вообще прекрасно будет (смеется).

— Что вкуснее: борщ и винегрет или бургер с пиццей?

— Спрашиваешь тоже. Конечно, борщ с винегретом. Пару раз угощал нашей кухней американских друзей. В начале они немного побаиваются пробовать, а потом не могут остановиться, просят: «Можно, мне побольше наложить?».

«Если мне предложат играть за сборную Беларуси, сразу скажу „да“»

— Какой твой любимый европейский город?

— Барселона. Я отлично провел там время, поэтому первым делом вспомнил о ней. Хотя лучше напиши, что самое лучшее место — Минск (улыбается).

— Расскажи про свои белорусские корни, про которые сейчас там много пишут.

— Единственное, что я знаю, это то, что дедушка родился в Гомеле, а вот уже мой папа — в Киеве. Приехав в Беларусь, понял, что надо больше узнать о своих предках.



Иван с отцом. Фото из инстаграма Ивана Лодни

— Как твой отец отреагировал на подписание с «Динамо»?

— Обрадовался, потому что из-за коронавируса непонятно, когда в Америке начнется хоккейный сезон. А здесь у меня будет хорошая игровая практика во второй по силе лиге мира.

Конечно, моя основная цель — заиграть в НХЛ. И я буду прикладывать много усилий, чтобы показать себя. «Миннесота» отпустила меня в «Динамо» с тем условием, что в любой момент они смогут вызвать меня обратно, если я понадоблюсь не в фарм-клубе, а именно в НХЛ. Мотивация огромная. Но ты никогда не знаешь, что будет завтра.

— Правда, что ты готов выступать за сборную Беларуси?

— Мы разговаривали об этом, но ничего конкретного пока сказать не могу. Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: «Ты будешь играть за Беларусь». Пока это только разговоры, но, если бы меня пригласили, я бы поблагодарил и сразу сказал: «Я согласен».

— То есть еще остается вероятность, что в будущем ты сыграешь на чемпионате мира против сборной США?

— Хотелось бы.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

Блиц

Мы устроили для Ивана шуточный тест «Насколько ты белорус?». Хоккеисту надо было отличить фейковые факты от правдивых. Вот как он справился.

— Самая популярная еда в Беларуси — картошка.

— Да, это правда. Я в Минске всего два дня, и уже успел попробовать блюда из картошки.

— Верно, едем дальше. В Беларуси нет магазинов IKEA.

— Думаю, тоже правда. Хотя не могу даже предположить почему.

— Снова в цель. А как насчет того, что в Беларуси разрешено многоженство?

— Ха-ха. Пусть будет правда.

— Ну нет.

— Жаль, а я поверил (улыбается). Сейчас люди подумают: что за неумный парень?



Иван с девушкой. Фото из инстаграма Ивана Лодни

— Минск занимает десятое место среди европейских городов по населению. Правда?

— Предположу, что правда.

— И правильно сделаешь. Большинство белорусов в повседневной жизни общаются на белорусском языке. Веришь?

— Это фейк. Если бы все говорили на белорусском, я бы заметил, но, кажется, почти все говорят на русском.

— Ты снова прав. Веришь ли, что белорусский президент — хоккейный фанат и даже сам играет в хоккей?

— Да, это точно правда. Я смотрел интервью, которое он давал сразу после игры. Так что он точно любит хоккей.

— Верно. А правда, что в Беларуси запрещено выходить на улицу после 23.00?

— Нет. Вчера я прогуливался в центре где-то в пол двенадцатого ночи. Люди спокойно кушали в «МакДональдс» и никто никого не задерживал.



Фото из инстаграма Ивана Лодни

— Ты прав, это не запрещено. Следующий факт: у Беларуси нет границы с европейскими странами.

— Не верю, границы есть. Беларусь не является частью Европейского союза. И, кажется, вам для поездки в ЕС нужна виза.

— Молодец, все так! А что насчет границы между Беларусью и Россией — она существует?

— Конечно, между этими странами должна быть граница. А вот виза, думаю, не нужна.

— На самом деле полноценной границы тоже нет. И финальный вопрос: средняя зарплата в Беларуси — 500 долларов. Правда?

— В неделю или в месяц?

— В месяц.

— Пускай будет правда. Мне сложно сказать, достаточно ли такой суммы на месяц, но, наверное, да.