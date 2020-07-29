ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

29.07.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

По оценкам Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса число путешественников в 2020 году сократилось на 56 % или на 300 миллионов человек. Этот показатель в три раза выше, чем после глобального кризиса 2009 года.

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

Сильнее всего ситуация отразится на развивающихся странах. Здесь источник дохода могут потерять тысячи домохозяйств.

По предварительным оценкам экспертов, туристическая сфера оправится от удара не раньше середины 2021, а объём авиаперевозок вернётся к прежним показателям только к 2024-му. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По оценкам Всемирной...
 
Новости дня
Новости
 
Как поступали политики в разных странах, когда подозревали у себя или родных коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика