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Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?
29.07.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса число путешественников в 2020 году сократилось на 56 % или на 300 миллионов человек. Этот показатель в три раза выше, чем после глобального кризиса 2009 года.
Сильнее всего ситуация отразится на развивающихся странах. Здесь источник дохода могут потерять тысячи домохозяйств.
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Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам Всемирной...
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