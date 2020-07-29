В Кремле отреагировали на сообщение Лукашенко о заболевании коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

В Кремле не знали, что президент Беларуси переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем никакой информацией. Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел вирусом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли в курсе в Москве.

При этом он отметил, что все россияне, общавшиеся с белорусским лидером, «живы и здоровы». «Все нормально», — заверил представитель Кремля, передает РБК .

«Что касается нашего президента, то с ним все хорошо, здоровье в порядке... По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Путина в контексте заявления Лукашенко.