ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мельянцов: Власть попала под подозрение - раньше западных наблюдателей она не боялась

29.07.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Впервые за много лет на президентских выборах не будет наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. К каким негативным последствиям для властей это может привести?

Мельянцов: Власть попала под подозрение - раньше западных наблюдателей она не боялась
На вопросы "Белорусского партизана" ответил координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось за наблюдением за президентскими выборами в Беларуси из-за своевременного приглашения.

После этого президент ПАСЕ Рик Даемс также заявил о невозможности направить делегацию в Беларусь, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие обычной партнерской организации БДИПЧ и постоянно меняющуюся ситуацию с коронавирусом.

– Считаете ли вы справедливым замечание наблюдателей о несвоевременном приглашении со стороны белорусских властей? 

– В их объяснении, конечно, есть смысл. Для того, чтобы организовать полноценное наблюдение, миссия должна быть развернута чуть больше, чем за месяц. Кроме краткосрочного наблюдения (за досрочным голосованием и основным днем выборов), обычно практикуется и долгосрочное – когда следят за тем, как проходит агитационная кампания. 

Если посмотреть на все предыдущие предвыборные кампании, то белорусская сторона приглашала на них наблюдателей примерно за два месяца – чтобы они успели подыскать наблюдателей, развернуть здесь свой штаб.

В этот раз, видимо, в связи со сложным протеканием выборов (уже на этапе регистрации были аресты и другие эксцессы) вопрос наблюдения отошел на второй план.

Также логично было бы предположить, что власти не были заинтересованы в том, чтобы международные наблюдатели присутствовали здесь во время агитации и наблюдали за потенциальными эксцессами.

Но, судя по заявлению МИДа, приглашение наблюдателям все же было направлено. Не знаю, насколько там в ОБСЕ гибки на этот счет, но теоритически они могли бы успеть организовать хотя бы краткосрочную миссию. 

Но ОБСЕ и Совет Европы – большие бюрократические организации, которые, по-видимому, имеют свои инструкции по процедуре организации наблюдения и решили не ломать устоявшихся схем.

– Что означает для Беларуси отсутствие на выборах названных миссий наблюдения? Какими будут последствия? 

– Однозначно можно сказать, что доверие к белорусским выборам и их результатам будет на международной арене еще ниже.

Когда наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы не признавали белорусские выборы демократическими, но хотя бы присуствовали, это было символическим шагом властей, что они уважают международные процедуры и не боятся нахождения в стране международных наблюдателей, фиксации ими каких-то фактов.

Теперь, конечно, доверие хотя бы в таком смысле будет утеряно. В последующем Европейскому Союзу и странам Запада можно будет ссылаться на то, что Минск своевременно не пригласил наблюдателей. 

Соответственно можно будет говорить, что власти что-то утаивают, и есть подозрения, что избирательный процесс стал еще более непрозрачным, недемократичным и несвободным. Т.е. это дает основания для большей критики.

– Кокретных негативных последствий может и не быть?

– Нет, потому что отсутствуют жесткие юридические документы, которые обязывали бы государства в обязательном порядке приглашать международных наблюдателей и автоматически признавать выборы недействительными, если этого не происходит.

Хотя, конечно, в копилку недоверия очередная монетка будет брошена.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за много лет на президентских выборах не будет наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. К каким негативным последствиям для...
 
Новости дня
Новости
 
В Кремле отреагировали на сообщение Лукашенко о заболевании коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика