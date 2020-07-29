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Цифры и факты. Как на экономике Кореличчины отразилась пандемия, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич на встрече с коллективом Ворончанского спиртзавода

29.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вчера, двадцать восьмого июля, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Игорь Лазаревич встретился с коллективом Ворончанского филиала ОАО «Гродненский ликёро-водочный завод».

На протяжении нескольких последних месяцев темой номер один как в регионе, так и стране в целом является пандемия. В то время, как многие страны ушли на карантин, Беларусь продолжала работать в обычном ритме. Помогло ли это сохранить экономику региона и какие сферы оказались наиболее уязвимыми?..

– Из-за сложной эпидемиологической обстановки в районе сильнее всего пострадал туристический и гостиничный бизнесы, а также общепит, – отметил заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич. – К примеру, в Мирском замке значительно снизился поток туристов, 70% которого составляли россияне. Это, в свою очередь, не могло не сказаться на заработной плате работников, которая также претерпела большие изменения. Однако уже сейчас наблюдается положительная тенденция и количество туристов постепенно увеличивается. Надеемся, так будет и дальше.

Цифры и факты. Как на экономике Кореличчины отразилась пандемия, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич на встрече с коллективом Ворончанского спиртзавода

Распространение коронавируса сказалось и на работе Кореличского УКП БОН. Несмотря на то, что быткомбинат является одним из передовых предприятий Гродненской области, за последние несколько месяцев выручка здесь значительно снизилась. Положительным моментом можно считать сохранение зарплаты работников на прежнем уровне.

Цифры и факты. Как на экономике Кореличчины отразилась пандемия, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич на встрече с коллективом Ворончанского спиртзавода

Виктория КОСТЮК
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Вчера, двадцать восьмого июля, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Игорь Лазаревич встретился с коллективом Ворончанского...
 
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