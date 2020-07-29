Рассказываем о работе Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции

Источник материала: Полымя

Работа Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции не остановилась, а активизировалась в других формах работы.





Хотя массовые мероприятия по профилактике заболеваний при участии волонтеров не проводились, но работа по предупреждению и преодолению распространения COVID-19 на территории района активно продолжилась.

В частности, в данный период организована и работает совместно с Центром социального обслуживания населения Кореличского района «прямая телефонная линия» по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, рецептов и медикаментов для пожилых и одинокопроживающих пожилых людей. Волонтерами районной организации обслужено более 20 таких заявок.

Также РОБОКК передала сотрудникам ЦСОН средства индивидуальной защиты, которые они используют для безопасного обслуживания своих подопечных.





Важно отметить и работу медицинской сестры милосердия нашей районной организации Зинаиды Кузьмич (на фото). Благодаря ей, кореличчане пожилого возраста и с инвалидностью получают необходимое медицинское обслуживание, независимо от эпидемиологической обстановки. Также им от БОКК были переданы средства гигиены.

Не забыли в Красном Кресте и про поддержку медработников Кореличской ЦРБ в виде индивидуальных средств защиты и специальных комбинезонов, а Жуховичский дом-интернат получил респираторы.

Действительно, вместе мы способны справиться с любыми трудностями, поэтому присоединяйтесь к добрым делам РОБОКК!

Светлана САНЦЕВИЧ,

председатель Кореличской РОБОКК