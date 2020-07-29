ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рассказываем о работе Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции

29.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Работа Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции не остановилась, а активизировалась в других формах работы.

Рассказываем о работе Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции

Хотя массовые мероприятия по профилактике заболеваний при участии волонтеров не проводились, но работа по предупреждению и преодолению распространения COVID-19 на территории района активно продолжилась.

В частности, в данный период организована и работает совместно с Центром социального обслуживания населения Кореличского района «прямая телефонная линия» по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, рецептов и медикаментов для пожилых и одинокопроживающих пожилых людей. Волонтерами районной организации обслужено более 20 таких заявок.

Также РОБОКК передала сотрудникам ЦСОН средства индивидуальной защиты, которые они используют для безопасного обслуживания своих подопечных.

Рассказываем о работе Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции

Важно отметить и работу медицинской сестры милосердия нашей районной организации Зинаиды Кузьмич (на фото). Благодаря ей, кореличчане пожилого возраста и с инвалидностью получают необходимое медицинское обслуживание, независимо от эпидемиологической обстановки. Также им от БОКК были переданы средства гигиены.

Не забыли в Красном Кресте и про поддержку медработников Кореличской ЦРБ в виде индивидуальных средств защиты и специальных комбинезонов, а Жуховичский дом-интернат получил респираторы.

Действительно, вместе мы способны справиться с любыми трудностями, поэтому присоединяйтесь к добрым делам РОБОКК!

Светлана САНЦЕВИЧ,
председатель Кореличской РОБОКК

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа Кореличской районной организации Белорусского Общества Красного Креста во время подъема коронавирусной инфекции не остановилась, а активизировалась в...
 
Новости дня
Новости
 
Цифры и факты. Как на экономике Кореличчины отразилась пандемия, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич на встрече с коллективом Ворончанского спиртзавода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика