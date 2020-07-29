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Ученые назвали «самый большой риск для здоровья человека» - и это не коронавирус
29.07.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни каждого человека на Земле почти на два года, согласно
Организация The Air Quality Life Index (AQLI)
Организация составила индекс, который изучает влияние загрязнение воздуха (в основном из-за сжигания ископаемого топлива) на здоровье человека. Было установлено, что, несмотря на значительное сокращение выбросов в Китае (некогда одной из самых загрязненных стран мира) общий уровень загрязнения воздуха остается стабильным в течение последних двух десятилетий.
В таких странах, как Индия и Бангладеш, загрязнение воздуха настолько сильное, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в некоторых районах сокращается почти на десять лет.
Авторы исследования утверждают, что качество воздуха, которым дышат многие люди, представляет гораздо более высокий риск для здоровья, чем COVID-19.
В исследовании говорится, что загрязнение воздуха является «серьезной проблемой» для всей Юго-Восточной Азии, где лесные и сельскохозяйственные пожары сочетаются с выхлопами от транспорта и загрязняющими примесями выбросов электростанций. Около 89% из 650 миллионов человек в этом регионе живут в районах, где загрязнение воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.
В то время как в таких местах, как США, Европа и Япония, удалось улучшить качество воздуха, загрязнение все еще в среднем отнимает два года от ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, отмечает AQLI.
Было установлено, что Бангладеш имеет худшее качество воздуха из всех стран, и около 250 миллионов жителей северных штатов Индии в среднем потеряют восемь лет жизни, если выбросы вредных веществ не будут взяты под контроль.
Несколько исследований показали, что воздействие загрязненного воздуха также является ключевым фактором риска COVID-19, поэтому организация призывает правительства уделять приоритетное внимание качеству воздуха после пандемии.
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Авторы исследования утверждают, что качество воздуха, которым дышат многие люди, представляет гораздо более высокий риск для здоровья, чем COVID-19.
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