Ученые назвали «самый большой риск для здоровья человека» - и это не коронавирус

Источник материала: Tut.by

Загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни каждого человека на Земле почти на два года, согласно опубликованным данным , которые, по мнению экспертов, показывают, что плохое качество воздуха является «самым большим риском для здоровья человека». Об этом пишет Science Alert.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Организация The Air Quality Life Index (AQLI) заявила , что пока мир пытается найти вакцину от коронавируса, загрязнение воздуха продолжает отравлять людей по всему миру.

Организация составила индекс, который изучает влияние загрязнение воздуха (в основном из-за сжигания ископаемого топлива) на здоровье человека. Было установлено, что, несмотря на значительное сокращение выбросов в Китае (некогда одной из самых загрязненных стран мира) общий уровень загрязнения воздуха остается стабильным в течение последних двух десятилетий.

В таких странах, как Индия и Бангладеш, загрязнение воздуха настолько сильное, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в некоторых районах сокращается почти на десять лет.

Авторы исследования утверждают, что качество воздуха, которым дышат многие люди, представляет гораздо более высокий риск для здоровья, чем COVID-19.

В исследовании говорится, что загрязнение воздуха является «серьезной проблемой» для всей Юго-Восточной Азии, где лесные и сельскохозяйственные пожары сочетаются с выхлопами от транспорта и загрязняющими примесями выбросов электростанций. Около 89% из 650 миллионов человек в этом регионе живут в районах, где загрязнение воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

В то время как в таких местах, как США, Европа и Япония, удалось улучшить качество воздуха, загрязнение все еще в среднем отнимает два года от ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, отмечает AQLI.

Было установлено, что Бангладеш имеет худшее качество воздуха из всех стран, и около 250 миллионов жителей северных штатов Индии в среднем потеряют восемь лет жизни, если выбросы вредных веществ не будут взяты под контроль.

Несколько исследований показали, что воздействие загрязненного воздуха также является ключевым фактором риска COVID-19, поэтому организация призывает правительства уделять приоритетное внимание качеству воздуха после пандемии.