Один из лучших травматологов-ортопедов страны умер от COVID-19

tut.by Коллеги очень тяжело переживают утрату, говорят, что это был врач редкого таланта и при этом очень интеллигентный и скромный человек. Несмотря на то что Виктор Федорович не принимал пациентов с коронавирусной инфекцией, а на время пандемии даже был в отпуске, он заболел COVID-19, пишет





— Это очень честный человек, интеллигентнейший до мозга костей, человек, который никогда ни одного плохого слова ни про кого не сказал, супервоспитанный — никогда не срывается, никогда не ругается, будучи заведующим, даже когда ты был не прав, всегда помогал — в любое время дня и ночи, — рассказывает Александра Титова, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы Минска.





Виктор Волков одно время был заведующим приемным отделением травматологии, последнее время консультировал пациентов по сложным случаям. Он кандидат медицинских наук, работал на кафедре травматологии и ортопедии БГМУ, в отделении хирургии кисти, он защитил кандидатскую на тему восстановления повреждений сухожилий сгибателей кисти.





— Он потомственный врач, его отец был главным врачом в сельской больнице в Витебской области, и это он его направил в медицинский университет, и благодаря этому и появился очень хороший хирург, один из основоположников хирургии кисти в республике. Провел тысячи операций, тысячам людей спас кисти, очень хороший педагог, никогда не чурался кого-то учить и поделиться опытом, молодежь за собой тянул, в операционных всем помогал, специалист с большой буквы, — рассказывает руководитель Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии Валерий Врублевский.





— Человек редкого таланта, он все операции делал четко, очень быстро, видно, что, когда дело спорится, человек все понимает. Очень интеллигентный и мягкий человек, за все время никогда ни грубого слова пациенту не сказал, а пациенты у нас очень разные. Самый вежливый, наверное, травматолог за всю историю 6-й больницы, — рассказывает Валерий Тихон, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы.





С пациентами с COVID-19 Виктор Федорович не работал, а на время пандемии был в отпуске.





— У нас руководство старалось защитить врачей, и всем пожилым разрешили (даже попросили) уйти в отпуск, чтобы, не дай бог, не случилось беды. Он был в отпуске, — отмечает Александра Титова.





Она говорит: то, что у Виктора Федоровича была коронавирусная инфекция, для них стало неожиданностью. Около двух месяцев врач провел в разных больницах города, медики боролись за его жизнь изо всех сил, но, к сожалению, спасти не удалось.





Коллеги Виктора Федоровича рассказывают: в больницу он поступил с подозрением на инсульт, там выявили и COVID-19, был также и ряд сопутствующих заболеваний. Виктору Федоровичу было 65 лет.







