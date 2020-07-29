Самые популярные породы собак в соцсетях. Сколько на них зарабатывают хозяева?

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

За время пандемии коронавируса, пока многие сидели по домам, фотографии домашних питомцев стали как никогда популярны в соцсетях, особенно в Инстаграме.

Как показывает инструмент социального мониторинга CrowdTangle, особенно популярны стали щенки. Количество постов с упоминанием щенков в Инстаграме и других социальных сетях с марта выросло на 38%. Тенденцию называют «бумом щенков» и они начали опережать по популярности своих взрослых сородичей (11%) и котов, которых стали показывать всего на 9% больше.

При этом популярность щенков и взрослых собак стала настоящей отдушиной для рекламного бизнеса, переживающего нелёгкие времена в период пандемии. По данным MediaRadar, бренды товаров для животных на 51% процент увеличили бюджеты на продвижение, а за популярных питомцев борются и рестораны, и салоны красоты и турагентства, пишет журнал Maxi m.

Причём какие именно собаки наиболее популярны и лайкаемы в соцсетях — тоже известно. Это: золотистые ретриверы, лабрадоры, корги, французские бульдоги и мопсы, хотя популярность двух последних пород совсем не радует зоозащитников. По их словам, селекция бульдогов и мопсов привела к тому, что эти породы теперь постоянно испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.

Зато популярные породы могут порадовать своих хозяев не только морально, но и финансово, бизнес на ведении аккаунтов про собак уже получил своё название Dog Instagram. Например, владелица аккаунта про щенка корги на 97 тысяч подписчиков говорит, что получает по 400 долларов за спонсорский пост. Хотя рекламный агент в сфере Dog Instagram Лони Эдвардс говорит, что суммы за рекламный пост могут доходить до 15 тысяч долларов.

Пока зоозащитники негодуют, владельцы приютов для животных только рады тенденции, ведь на пике популярности собак, их буквально начали расхватывать по домам. Дрессировщики так же говорят, что социальные сети могут помочь рассказать людям об ответственном уходом за собакой, и о том, что это прекрасный друг и член семьи. Ну и вдобавок деньги в дом приносит.