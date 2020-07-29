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Белорусы продолжают умирать от коронавируса

29.07.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав обновил статистику по ситуации с распространением коронавируса в Беларуси.



На утро 29 июля официально зафиксировано 67518 случаев заражения (+152 за сутки).

Из них 548 человек умерли (+5 за сутки). 

Выздоровели и выписаны 61442 пациента.

Всего было проведено 1278583 теста (+8.501 за сутки).
 
 
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Минздрав обновил статистику по ситуации с распространением коронавируса в Беларуси.
 
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