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Белорусы продолжают умирать от коронавируса
29.07.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав обновил статистику по ситуации с распространением коронавируса в Беларуси.
На утро 29 июля официально зафиксировано 67518 случаев заражения (+152 за сутки).
Из них 548 человек умерли (+5 за сутки).
Выздоровели и выписаны 61442 пациента.
Всего было проведено 1278583 теста (+8.501 за сутки).
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Минздрав обновил статистику по ситуации с распространением коронавируса в Беларуси.
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