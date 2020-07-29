Названа новая угроза для экономики США

Источник материала: ОНТ

Названа новая угроза для американской экономики после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В США в следующем году может появиться на 500 000 меньше новорождённых, что будет иметь последствия даже после окончания пандемии.

Институт Гутмахера провел опрос и выяснил, что 34% американок из-за кризиса, который вызван пандемией, планируют отложить беременность или иметь меньше детей.

Вместе со всеми жертвами коронавируса в США, падение рождаемости скажется на экономике в будущем. Это значит, что в Штатах будет меньше потребителей, рабочих и налогоплательщиков.

Фото: wallpaperflare.com

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