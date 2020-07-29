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Президент на совещаниях появился с перебинтованной рукой
30.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещаниях 29 июля появился с перебинтованной рукой.
На то, что находится на руке у президента, пользователи обратили внимание после сюжета на телевидении с фрагментом
Получить комментарий у пресс-секретаря президента о том, что с рукой главы государства, не удалось. В телеграм-канале «Пул Первого»
Судя по сообщениям пресс-службы главы государства, у президента было три совещания в этот день, в том числе встреча с председателем КГК Иваном Тертелем и рабочая встреча по подготовке президентского послания.
Накануне Александр Лукашенко
— Я приношу извинения за свой голос, последнее время приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — сказал Лукашенко хриплым голосом во время посещения части 3214. — Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел несколько совещаний 29 июля. На руке у президента заметили полоску белой ткани, похожей на бинт.
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