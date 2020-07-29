Президент на совещаниях появился с перебинтованной рукой

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещаниях 29 июля появился с перебинтованной рукой.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

На то, что находится на руке у президента, пользователи обратили внимание после сюжета на телевидении с фрагментом срочного совещания с членами Совбеза .

Получить комментарий у пресс-секретаря президента о том, что с рукой главы государства, не удалось. В телеграм-канале «Пул Первого» опубликовали два фото президента и подписали: «ШОК. Лукашенко пришел на работу с белой лентой!»



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Судя по сообщениям пресс-службы главы государства, у президента было три совещания в этот день, в том числе встреча с председателем КГК Иваном Тертелем и рабочая встреча по подготовке президентского послания.

Накануне Александр Лукашенко рассказал , что переболел COVID-19.

— Я приношу извинения за свой голос, последнее время приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — сказал Лукашенко хриплым голосом во время посещения части 3214. — Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных.