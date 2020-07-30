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«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

30.07.2020 06:53 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжат улучшать возможности региональной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Барановичах открыли новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом. Она стала третьей подобной в стране.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Такие объекты есть в Минске и Бресте. В зоне обслуживания – больше 200 тысяч человек. Много внимания сегодня и самим медикам – их продолжают чествовать по всей стране.

Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Диспетчерский пункт – точка начала борьбы за здоровье и жизнь пациента. Новая система станции неотложной помощи позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Лариса Ефимик, фельдшер станции скорой медицинской помощи:
Здесь мы видим, с какой скоростью движется автомобиль, где и какие пробки в городе, чтобы сориентировать водителя и чтобы быстрее доехать к пациенту по адресу.

Барановичи – второй по численности город в регионе. За год станция принимает до 60 тысяч вызовов. Зона обслуживания – больше 200 тысяч человек.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Геннадий Тутин, водитель станции скорой медицинской помощи:
15 бригад на сегодняшний день у нас в городе и две бригады в районе, то есть получается 17 бригад.

Новую крышу над головой получили и автомобили скорой.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чинить здесь смогут не только человека, но и рабочих железных лошадок. Станция скорой помощи – это и медицинский транспорт. Гараж с возможностью техосмотра, автомойки, подъемники и парковка – условия, о которых раньше и не мечтали.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Площади станция увеличила в три раза. В двухэтажном здании все, что может понадобиться медикам – смотровые, комнаты отдыха, раздевалки, прачечные. Одним словом, условия, чтобы и работалось легче.

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Маски и защитные костюмы медики сменили на деловые. По всей стране они получают заслуженные награды.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Владимир Саливончик – один из восьми в Беларуси, кто удостоен медали «За трудовые заслуги». Он возглавляет отделение реанимации Брестской областной больницы. В профессии – четверть века. Пандемия и без того сложный график без выходных превратила в круглосуточный.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Владимир Саливончик, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной больницы:
Эпицентр был, к сожалению, везде. Любая больница, не приспособленная или не выполняющая функции инфекционного отделения, стала выполнять эти функции. Многим врачам, которые не были до этого инфекционистами, пришлось стать ими и помогать в борьбе с коронавирусом. Не будь этого, было бы невозможно справиться.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

А вот врач из Гомеля Елена Бортновская посвятила жизнь борьбе с инфекциями. Признается, самое сложное было жить в режиме ожидания и следить за действиями коллег за рубежом. Когда началась реальная работа, просто спасали жизни. В Гомельской области именно инфекционная больница приняла первого пациента с COVID-19.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной клинической инфекционной больницы:
Ощущения за эти три месяца от работы менялись. От тревожно-волнительных, когда мы только ожидали подъем заболеваемости, не знали с чем мы столкнемся. Видели только по телевизору, как борются медики Китая, Италии, Испании, и сами были в ожидании. Когда стали поступать пациенты, начался обычный рабочий процесс.

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

В их честь награды и аплодисменты. А еще вчера они просто мечтали вдохнуть свежий воздух за пределами красной зоны. Врачи, лаборанты, медсестры, санитарки… Жизнь и здоровье каждого белоруса, без преувеличения, их заслуга.

Люди в материале: Лариса Ефимик, Геннадий Тутин, Кристина Протосовицкая, Владимир Караник, Владимир Саливончик, Елена Бортновская

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжат улучшать возможности региональной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Барановичах открыли новую...
 
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