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«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси
30.07.2020 06:53 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжат улучшать возможности региональной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Барановичах открыли новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом. Она стала третьей подобной в стране.
Такие объекты есть в Минске и Бресте. В зоне обслуживания – больше 200 тысяч человек. Много внимания сегодня и самим медикам – их продолжают чествовать по всей стране.
Диспетчерский пункт – точка начала борьбы за здоровье и жизнь пациента. Новая система станции неотложной помощи позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу.
Лариса Ефимик, фельдшер станции скорой медицинской помощи:
Барановичи – второй по численности город в регионе. За год станция принимает до 60 тысяч вызовов. Зона обслуживания – больше 200 тысяч человек.
Геннадий Тутин, водитель станции скорой медицинской помощи:
Новую крышу над головой получили и автомобили скорой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Площади станция увеличила в три раза. В двухэтажном здании все, что может понадобиться медикам – смотровые, комнаты отдыха, раздевалки, прачечные. Одним словом, условия, чтобы и работалось легче.
Владимир Саливончик – один из восьми в Беларуси, кто удостоен медали «За трудовые заслуги». Он возглавляет отделение реанимации Брестской областной больницы. В профессии – четверть века. Пандемия и без того сложный график без выходных превратила в круглосуточный.
Владимир Саливончик, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной больницы:
А вот врач из Гомеля Елена Бортновская посвятила жизнь борьбе с инфекциями. Признается, самое сложное было жить в режиме ожидания и следить за действиями коллег за рубежом. Когда началась реальная работа, просто спасали жизни. В Гомельской области именно инфекционная больница приняла первого пациента с COVID-19.
Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной клинической инфекционной больницы:
В их честь награды и аплодисменты. А еще вчера они просто мечтали вдохнуть свежий воздух за пределами красной зоны. Врачи, лаборанты, медсестры, санитарки… Жизнь и здоровье каждого белоруса, без преувеличения, их заслуга.
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«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси продолжат улучшать возможности региональной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Барановичах открыли новую...
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