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В Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

30.07.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тернопольской области местный житель в третий раз заболел коронавирусом. Об этом сообщает местное издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской области Владимира Богайчука.


Фото: Reuters

«Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания», — заявил Богайчук.

Чиновник также отметил, что в области сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается, так как люди не до конца понимают сложность ситуации и не соблюдают карантинные мероприятия.

По данным на 29 июля в Украине подтверждено 67 597 случаев инфицирования, 1650 человек умерли. В Тернопольской области с начала эпидемии зафиксировано 2852 случая заболевания. Сейчас продолжают болеть 1075 человек, в больницах находятся 144 человека. Около 30 из них в тяжелом состоянии.

 
 
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Чиновник также отметил, что в области сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается, так как люди не до конца понимают сложность ситуации и не соблюдают...
 
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