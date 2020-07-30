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ВВП США упал на рекордные 32,9%

30.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, сообщило Министерство торговли. Это рекорд для ВВП США.

«Снижение ВВП во втором квартале отразило реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были частично отменен режим изоляции, объявленный в марте и апреле, а правительственные платежи в качестве пандемической помощи были направлены домашним хозяйствам и предприятиям»,— говорится в сообщении Минторга США. Аналитики Reuters прогнозировали падении ВВП страны до 34,1%.

По оценкам американского ведомства, в первом квартале ВВП США снизился на 5%. За аналогичный период прошлого года ВВП США вырос на 2,9%. Во втором квартале 2019 года рост ВВП страны составил 1,5%.

В Минторге США добавляют, что показатели за второй квартал 2020 года не могут полностью отражать экономические последствия для страны от пандемии. Уточненный анализ экономической ситуации в США будет опубликован ведомством через месяц, 27 августа.
 
 
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, сообщило Министерство торговли. Это рекорд для ВВП США.
 
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