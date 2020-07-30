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Бразилия открыла воздушные границы для иностранцев

30.07.2020 19:32 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бразилия открыла воздушные границы для иностранцев

Еще одна страна открывает воздушные границы для иностранцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постановление руководства страны.

Согласно постановлению правительства Бразилии, отныне туристам из всех стран разрешается посещать в Бразилию при обязательном условии - наличии медстраховки на все время поездки.

По данным ТАСС, это разрешение касается только воздушных границ. Сухопутные и водные границы будут закрыты еще месяц.

Авиаперелеты в Бразилию для иностранцев были запрещены в связи с пандемией коронавируса с марта этого года. Первый случай COVID-19 в стране зарегистрирован в конце февраля.

Бразилия – вторая страна в мире по числу зараженных после США. По последним данным, в Бразилии зафиксировано 2,56 миллиона случаев коронавируса. По сообщениям Минздрава страны, с момента вспышки там умерли более 90 тысяч человек.



Фото: soel84, pixabay

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Еще одна страна открывает воздушные границы для иностранцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постановление руководства страны. Согласно постановлению...
 
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