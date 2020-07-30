Бразилия открыла воздушные границы для иностранцев

Источник материала: ОНТ

Еще одна страна открывает воздушные границы для иностранцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постановление руководства страны.

Согласно постановлению правительства Бразилии, отныне туристам из всех стран разрешается посещать в Бразилию при обязательном условии - наличии медстраховки на все время поездки.

По данным ТАСС, это разрешение касается только воздушных границ. Сухопутные и водные границы будут закрыты еще месяц.

Авиаперелеты в Бразилию для иностранцев были запрещены в связи с пандемией коронавируса с марта этого года. Первый случай COVID-19 в стране зарегистрирован в конце февраля.

Бразилия – вторая страна в мире по числу зараженных после США. По последним данным, в Бразилии зафиксировано 2,56 миллиона случаев коронавируса. По сообщениям Минздрава страны, с момента вспышки там умерли более 90 тысяч человек.









Фото: soel84, pixabay

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