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НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» – «Лейкерс»
30.07.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за
В рамках регулярного чемпионата
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.
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