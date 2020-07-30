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НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» – «Лейкерс»

30.07.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.

В рамках регулярного чемпионата «Новый Орлеан» сыграет с «Ютой», «Клипперс» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Юта
Дата проведения
31 июля, 01.30, «HP Field House »
Онлайн матча

Лейкерс – Клипперс
Дата проведения
31 июля, 04.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В четверг, 30 июля, возобновляется сезон-2019/20, который был прерван из-за коронавируса в марте.
 
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