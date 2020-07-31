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Леониду Якубовичу - 75
31.07.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЛюбимый многими артист, продюсер, писатель и ведущий Леонид Якубович сегодня празднует день рождения. Шоумен отмечает 75-летие. Несмотря на значимую дату, из-за коронавируса телеведущий проведет этот день в кругу близких. А Первый канал сегодня покажет спецвыпуск программы "Поле чудес". С юбилеем народного артиста России Леонида Якубовича поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Любимый многими артист, продюсер, писатель и ведущий Леонид Якубович сегодня празднует день рождения. Шоумен отмечает 75-летие. Несмотря на значимую дату, из-за...
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