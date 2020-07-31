ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Леониду Якубовичу - 75

31.07.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Любимый многими артист, продюсер, писатель и ведущий Леонид Якубович сегодня празднует день рождения. Шоумен отмечает 75-летие. Несмотря на значимую дату, из-за коронавируса телеведущий проведет этот день в кругу близких. А Первый канал сегодня покажет спецвыпуск программы "Поле чудес". С юбилеем народного артиста России Леонида Якубовича поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любимый многими артист, продюсер, писатель и ведущий Леонид Якубович сегодня празднует день рождения. Шоумен отмечает 75-летие. Несмотря на значимую дату, из-за...
 
Новости дня
Новости
 
Наблюдатели от СНГ посетили Смолевичский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика