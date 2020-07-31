Кандидат в президенты Сергей Черечень прибыл в ЦИК в спортивной форме – на случай возможного ареста.





Провокацией власти с целью фальсифицировать выборы с объявленным уже результатам назвал последние событий первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.





- Станислав Станиславович, как вы расцениваете дело «боевиков» ЧВК Вагнера, которые якобы прибыли в Беларусь дестабилизировать обстановку во время президентской кампании?





- Я думаю, это провокация нашей власти, чтобы отвлечь внимание от выборов – других версий даже не рассматриваю. Некому делать то, что описывают официальные структуры. И дирижирует операцией с непосредственного ведома президента некий профессионал, и делает это неплохо. Отправленные для дестабилизации обстановки боевики позволяют вводить войска, комендантское время – максимально ограничить права и свободы граждан.





- Речь идет о введении чрезвычайного положения?





- Если понадобится, то можно и ввести чрезвычайное положение, но для начала введут более жесткие меры. Примитивная, дубовая, твердолобая тактика, которая соответствует уровню образованности беларуского руководителя.





- Какая конечная цель действий властей?





- Сфальсифицировать выборы в соответствии с цифрами, которые уже объявлены через официальные средства массовой информации. Нормальных социсследований нет. Я не знаю людей, которые вообще поддерживают Лукашенко.





- Дело боевиков – фактическое обвинение в адрес России в попытке «взорвать» Беларусь.





- Нет, не в сторону России. Боевики ЧВК Вагнера воевали на Донбассе, Россия не признает их за своих, называет их «зелеными человечками». Теперь пришло время застращать «зелеными человечками» и Беларусь.





- Какие последствия повлечет «дело боевиков» для беларуско-российских отношений?





- Никаких последствий. Россия уже заявила, что не имеет никакого отношения к боевикам. Наш главный, хоть и утверждает, что в Беларуси никто не болеет коронавирусом, но он перенес его на ногах и даже не заразил Путина. Власть делает все, чтобы отвлечь внимание от фальсификации выборов: наблюдателей нет, за четыре дня досрочного голосования можно нарисовать любые цифры.





- Станислав Станиславович, что ждет Беларусь 10 августа? Не отдать власть – это одно, удержать власть в условиях политико-экономического кризиса – совсем иное.





- Ничего не будет, потому что люд у нас, я бы сказал, генетически дефектный: если брать долю погибших беларусов по отношению ко всему населению, то беларусы потеряли больше, чем в Сирии и Холокосте.





Очень сложно надеяться на сильное противостояние. Можно надеяться только на молодежь, но она еще не сплотилась надлежащим образом – все происходящее должно сплотить ее. Молодежи нужно сплотиться, организоваться, чтобы бороться с теми, кто дорвался ко власти и не отличает управление государством от управления свинофермой.







