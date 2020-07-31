Нацбанк ожидает замедление роста цен, инфляция в 5% по итогам 2020 года вполне реальна

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Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5% по итогам 2020 года. Об этом сообщил в интервью газете "Рэспубліка" заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, сообщает БЕЛТА.





"Сейчас инфляция несколько выше цели на 2020 год. По итогам июня потребительские цены увеличились на 5,2% в годовом выражении. Вместе с тем в этой инфляции отражается воздействие ускорения роста цен в начале года, в том числе в связи с распространением пандемии коронавируса", - сказал Сергей Калечиц.

По его словам, уже сегодня отмечается снижение интенсивности инфляционных процессов. Этому способствует целый ряд факторов. "Уходят временные проинфляционные факторы первого квартала. Проявилось влияние своевременных мер, принятых правительством в ответ на резкое повышение цен на отдельные товары из-за ажиотажного спроса, - пояснил зампред правления Нацбанка. - Существенное дезинфляционное воздействие ощущается со стороны слабого внешнего и внутреннего спроса И оно сохранится по меньшей мере до тех пор, пока мировая и белорусская экономики не смогут преодолеть последствия пандемии коронавируса .

В совокупности эти факторы говорят в пользу замедления роста цен и делают инфляцию в 5% вполне реальной по итогам 2020 года".