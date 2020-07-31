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У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста — Игорь Петришенко

31.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста — Игорь Петришенко

У Беларуси есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время международной инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому росту», передает корреспондент БЕЛТА.

«Стратегически выгодное положение Беларуси на стыке масштабных экономических блоков (ЕАЭС и ЕС) сегодня создает уникальную возможность для укрепления ее позиций в механизме формирования цепочек создания ценностей. Благодаря многолетним усилиям государства в этот ключевой момент у нас в стране есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Современная промышленная база, высокий научно-исследовательский потенциал, успешная цифровизация национальной экономики формирует задел для перехода Беларуси к VI технологическому укладу», — сказал Игорь Петришенко.

Он считает важным преимуществом страны в борьбе за инвестиции высокий уровень профессиональной квалификации, трудовой дисциплины и внутренней мотивации белорусов. «Уверен, в ближайшее время интерес к инвестициям в Беларусь будет стремительно расти. Правительство продолжит поддерживать проекты и сферы, которые будут востребованы рынком и способны генерировать прибыль», — подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, интерес к сегодняшней международной инвестиционной онлайн-конференции — очередное подтверждение неизменной заинтересованности собственников капитала по всему миру в поиске выгодных условий для инвестирования в перспективные проекты, даже в нынешних непростых условиях. «В 2020 году мировая экономика вступила в новый этап своего развития. Пандемия коронавируса — лишь один из макрофакторов, который будет определять ее дальнейшую траекторию. Смена технологических укладов заметно ужесточает борьбу за инвестиции в отрасли будущего. Усиление политики протекционизма и торговые войны повышают роль региональной кооперации в международном производстве и торговле», — отметил Игорь Петришенко.

Международную инвестиционную онлайн-конференцию «От восстановления к устойчивому росту» организует Национальное агентство инвестиций и приватизации при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Для участия в мероприятии зарегистрировались представители 42 стран.

https://www.belta.by

 
 
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У Беларуси есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь...
 
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