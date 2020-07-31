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«Белавиа» продлила приостановку рейсов во все города России до 14 августа

31.07.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа из-за коронавируса.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», - сообщили в «Белавиа».

Ранее "Белавиа" продлевала приостановку полетов в Россию до 7 августа, до 5 августа остаются приостановленными рейсы в Казахстан и до 31 августа - в Грузию, передает «Интерфакс-Запад».

Однако национальная авиакомпания начала полеты в Варшаву и Таллинн.

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа из-за коронавируса.
 
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