«Белавиа» продлила приостановку рейсов во все города России до 14 августа

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа из-за коронавируса.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», - сообщили в «Белавиа».

Ранее "Белавиа" продлевала приостановку полетов в Россию до 7 августа, до 5 августа остаются приостановленными рейсы в Казахстан и до 31 августа - в Грузию, передает «Интерфакс-Запад».

Однако национальная авиакомпания начала полеты в Варшаву и Таллинн.