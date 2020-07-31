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Минздрав сообщил о смерти еще 6 больных COVID-19

31.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сколько же их на самом деле! Увы, при этой власти правды мы никогда не узнаем



Минздрав опубликовал очередной официальный отчет о COVID-19 в Беларуси

На 31 июля официально зафиксировано 67808 случаев заражения (+143 за сутки).

При этом уже умерли 559 человек (+6 за сутки).

Выздоровели и выписаны  62444 пациентаю

Всего было проведено 1299428 теста (+10.842 за сутки).
 
 
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Сколько же их на самом деле! Увы, при этой власти правды мы никогда не узнаем
 
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