|
Минздрав сообщил о смерти еще 6 больных COVID-19
31.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сколько же их на самом деле! Увы, при этой власти правды мы никогда не узнаем
Минздрав опубликовал очередной официальный отчет о COVID-19 в Беларуси
На 31 июля официально зафиксировано 67808 случаев заражения (+143 за сутки).
При этом уже умерли 559 человек (+6 за сутки).
Выздоровели и выписаны 62444 пациентаю
Всего было проведено 1299428 теста (+10.842 за сутки).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько же их на самом деле! Увы, при этой власти правды мы никогда не узнаем
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)