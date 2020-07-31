Лис: Бедным никогда не будет тот, кто любит и умеет работать

Источник материала: Виртуальный Брест

Такие слова председателя облисполкома Анатолий Лис прозвучали в четверг на встрече с коллективом ЗАО «Амкодор-Пинск».





Губернатор имел в виду не только тружеников этого одного из самых успешных предприятий, но и всех жителей Полесья.

– Пандемия коронавируса прошла свой пик, но расслабляться не надо. Она значительно повлияла на состояние экономики. И если мы во втором полугодии не улучшим ситуацию на промышленных предприятиях, у нас возникнут проблемы с формированием бюджета, – подчеркнул губернатор. – Поэтому рассчитываем на то, что в том числе ваше предприятие и другие будут прибавлять. Кроме того, только по области более 30 млн рублей мы направили в здравоохранение – прежде всего на средства защиты для медработников и на заработную плату тем, кто трудился в сложнейших условиях.

Со второго полугодия работа промышленного сектора в области оживилась – именно эти предприятия приносят 30% доходов в бюджет. Треть поступлений – от сельхозпроизводства, прежде всего переработки. Темпы роста по селу на Брестчине сегодня – один из самых высоких в стране: за полугодие – 106,9%. Несмотря на то, что в прошлом году первыми среди других регионов здесь произвели 1,8 млн тонн молока, надоив более шести тысяч килограммов на корову. В пересчете на душу населения это 1333 кг. Здесь мы обогнали даже самую продвинутую в молочном скотоводстве Европы Данию, где на каждого жителя надоили всего 990 кг. Не говоря уже о России и Украине, где этот показатель не больше двухсот килограммов. На Брестчине рентабельность молока составляет 35%. Если позволит погода, соберем зерна 1,4 млн тонн – на 200 тысяч больше прошлогоднего. Перспективы, в принципе, обнадеживающие.

Кратко охарактеризовав экономическую ситуацию в регионе, Анатолий Лис ответил на вопросы участников встречи, в частности, о развитии пинского региона. Здесь, по словам губернатора, ставка прежде всего на такие серьезные проекты, как развитие предприятий «КамСил», «Амкодор», «Полесье», «Кузлитмаш», «Пинскдрев», а также на строительство жилья. А самое главное – чтобы была работа для людей, чтобы действовали предприятия, организации, учреждения социальной сферы и здравоохранения.

Как начнется новый учебный год в связи с особенностями, связанными с пандемией коронавируса , спросила мама школьников.

– Болезнь эта очень серьезная. Не надо упрощать ситуацию. Но мы настраиваемся на то, что 1 сентября дети пойдут в школу. Как известно, Министерство образования внесло предложение на неделю сократить каникулы и продлить четверть, чтобы восполнить образовавшиеся пробелы. Но в то же время всем понятно: невозможно загрузить детей, чтобы они учились без каникул.

Не могли не поинтересоваться заводчане и мнением губернатора об их предприятии.

– У меня прекрасное отношение ко всем коллективам, которые работают, мы стараемся им помогать. У меня плохое отношение к тем, кто ходит по площадям, – я не понимаю, чего они хотят. Сегодня я вижу, что на вашем заводе нормальная, стабильная ситуация. Проблемы, которые касаются оборотных средств, будут решены, в том числе с помощью руководства холдинга. А труженики всегда отличались трудоспособностью, никогда бедными не были и не будут.

Что потенциал у предприятия огромный, подтвердил и председатель совета директоров компании «Амкодор» Александр Шакутин: если все моменты, об актуальности которых идет сегодня разговор, в том числе и в кабинетах областной власти, будут реализованы, объемы производства вырастут до 180%. За этой цифрой стоят и соответствующие зарплаты.