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В ЦИК рассказали, как будут голосовать избиратели с COVID-19

31.07.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК опубликовал постановление об организации голосования для избирателей с коронавирусом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ЦИК согласился с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов голосования для избирателей с COVID-19 на участках в больницах.

Избиратели с COVID-19 не смогут проголосовать на участках, где они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания.

Поликлиники по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19 должны:

  • проинформировать болеющих избирателей о возможности проголосовать на участках в больницах и способе организации голосования на конкретном участке. Избирателя могут на соответствующий участок доставить либо члены участковой комиссии сами приедут к его месту проживания;
  • передать сведения об избирателях с COVID-19, которые захотели проголосовать на участках в больницах, в участковые комиссии по выборам президента данных участков.

Доставку избирателей с COVID-19 на участки или выезд членов участковых комиссий к болеющим избирателям обеспечивают соответствующие организации здравоохранения.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав объяснил, что озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения.

Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения коронавируса при проведении голосования.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

 
 
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ЦИК согласился с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов голосования для избирателей с COVID-19 на участках в больницах.
 
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