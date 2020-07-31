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В ЦИК рассказали, как будут голосовать избиратели с COVID-19
31.07.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЦИК опубликовал
ЦИК согласился с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов голосования для избирателей с COVID-19 на участках в больницах.
Избиратели с COVID-19 не смогут проголосовать на участках, где они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания.
Поликлиники по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19 должны:
Доставку избирателей с COVID-19 на участки или выезд членов участковых комиссий к болеющим избирателям обеспечивают соответствующие организации здравоохранения.
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина
Минздрав разработал
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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ЦИК согласился с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов голосования для избирателей с COVID-19 на участках в больницах.
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