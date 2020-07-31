В ЦИК рассказали, как будут голосовать избиратели с COVID-19

Источник материала: Tut.by

ЦИК опубликовал постановление об организации голосования для избирателей с коронавирусом.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ЦИК согласился с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов голосования для избирателей с COVID-19 на участках в больницах.

Избиратели с COVID-19 не смогут проголосовать на участках, где они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания.

Поликлиники по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19 должны:

проинформировать болеющих избирателей о возможности проголосовать на участках в больницах и способе организации голосования на конкретном участке. Избирателя могут на соответствующий участок доставить либо члены участковой комиссии сами приедут к его месту проживания;

передать сведения об избирателях с COVID-19, которые захотели проголосовать на участках в больницах, в участковые комиссии по выборам президента данных участков.

Доставку избирателей с COVID-19 на участки или выезд членов участковых комиссий к болеющим избирателям обеспечивают соответствующие организации здравоохранения.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сказала , что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав объяснил , что озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения.

Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения коронавируса при проведении голосования.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.