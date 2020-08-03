Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны

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TUT.BY США и Британия подписали соглашения о поставках вакцин от компаний Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония заключила аналогичный договор с Pfizer. Как отмечает Bloomberg, страны ЕС также «проявляют агрессию» при закупках, хотя еще не доказано, что вакцины окажутся действенными, пишет





По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок, число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд. В связи с этим они опасаются, что остальные государства останутся «последними в очереди» за вакцинами.





Международные организации и ряд стран обещают, что вакцины будут доступны для всех, но «доз вряд ли хватит в мире с населением в 7,8 млрд человек», пишет Bloomberg. Менее обеспеченные государства опасаются повторения ситуации, которая произошла в 2009 году во время пандемии свиного гриппа, когда богатые страны монополизировали поставки, сообщает агентство.





«Даже если оптимистично оценивать научный прогресс, вакцин для всего мира недостаточно», — заявил Расмус Бех Хансен, главный исполнительный директор Airfinity. Кроме того, нужно учитывать, что в случае с большинством вакцин потребуется не одна, а две дозы на человека, добавил он.





Оксфордский университет, британско-шведская AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech, которые вместе разрабатывают вакцину, находятся на заключительном этапе исследований, пишет Bloomberg. Однако разработчикам еще нужно доказать эффективность препарата и получить разрешение на производство. По прогнозам Airfinity, мировые поставки вакцины составят 1 млрд доз только к первому кварталу 2022 года.









В конце июля глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что ВОЗ работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он. По словам Райана, вакцинации не стоит ждать ранее первой половины 2021 года.





В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, массовая вакцинация должна начаться в октябре этого года. Он уточнил, что россиянам будут вводить вакцину, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, клинические испытания которой уже завершились. Препарат доказал свою безопасность и эффективность, добавил министр.





В конце июля президент США Дональд Трамп признал, что власти страны скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который ВОЗ называет единственным противовирусным лекарством, показавшим в ходе тестирования обнадеживающие результаты против COVID-19. Таким образом Штаты существенно ограничили доступ стран по всему миру к этому препарату, отмечала The Guardian.

