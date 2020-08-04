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Президент Беларуси: эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество
04.08.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Эпидемия коронавируса серьезно проверила на прочность белорусское общество. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь 4 августа с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию,
Он считает, что эта эпидемия стала самым сложным вызовом для международных связей.
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Эпидемия коронавируса серьезно проверила на прочность белорусское общество. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь 4 августа с...
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