По всей стране задерживают и посылают людей на избирательных участках: Ермошина ответила почему

Источник материала: KYKY

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина ответила, почему независимых наблюдателей в разных точках Беларуси то выгоняют с участков для голосования, то даже задерживают. Комментарий от чиновницы получил TUT.by.

Ермошина твердо убеждена, что наблюдателей удаляют с участков с помощью милиции, потому что они нарушают общественный порядок, то есть «дебоширят». Как именно? ЦИК якобы знает о случаях, когда наблюдатели находились на участке в состоянии алкогольного опьянения, когда они угрожали другим наблюдателям, вели фото- и видеосъемку без разрешения и создавали препятствия для избирателей. «Все остальное – это взаимоотношения и разборки «комиссия-наблюдатель», – заявила Ермошина.

По ее словам, заявления ряда независимых наблюдателей о несправедливом выдворении их из помещений для голосования или в целом с территории участков неправдивы. И чаще всего связаны с соблюдением лимита в три наблюдателя, установленного из-за коронавируса.

Ермошина уверена: такой проблемы нет на тех участках, где составили график смен наблюдателей на весь период досрочного голосования. «Мы всем рекомендовали составлять график. Где-то часть комиссий такие графики составила. Вот, кстати, сегодня если взять по регионам.

В Брестской области присутствуют на участках 2225 наблюдателей от профсоюзов, общественных объединений и 83 альтернативных. В Минской области только два альтернативных на участках. В Могилевской области вообще ни одного. В Гомельской области 27 альтернативных. Минск – 1987 наблюдателей от профсоюзов, 15 альтернативных. Гродненская область – 1717 наблюдателей от профсоюзов, БРСМ, союза женщин и так далее, 24 альтернативных. Витебская область — один альтернативный.

В общем, там, где комиссии составили графики и договорились с наблюдателями, там все в порядке. Там, где делали это строго по аккредитации (они вправе это были делать, просто мы просили снизить накал и делать графики), естественно, получается, что первая тройка попадает, а остальных не видно. Первые, кто получил аккредитацию – они и присутствуют. А если уходят, то приглашаются следующие», – пояснила глава ЦИК.