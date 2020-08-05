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Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
05.08.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОб отношениях Минска и Киева и не только сегодня шла речь и в интервью Президента известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Говорили о личном, геополитике, коронавирусе, выборах.
Большую часть разговора посвятили, конечно, политическим вопросам. Новое время всегда бросает новые вызовы. Но в Беларуси всегда во главе угла только один принцип - справедливость. В этом суть и внутренней, и внешней политики Александра Лукашенко.
Разговор длился около двух с половиной часов. Подробно обсудили ситуацию в регионе, включая конфликт в Украине. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси - проходящая избирательная кампания. А также опыт борьбы с пандемией. Как отметил журналист, общение было неформальным и неформатным, оттого еще более интересным.
Дмитрий Гордон, журналист (Украина): "Мне показалась эта беседа необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел живого человека перед собой, с которым очень интересно говорить. Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, общался с ними, который стал свидетелем очень многих событий геополитических, это политик мирового масштаба. И я общался со многими президентами - от Горбачева до Зеленского, и это абсолютно сопоставимые масштабные личности, которым есть что сказать и которые очень много видели".
Дмитрий Гордон возглавляет одно из самых популярных и влиятельных в Украине интернет-изданий. За свою карьеру записал порядка одной тысячи интервью с известными людьми, в том числе политиками самого высокого уровня. Основатель одного из самых массовых украинских еженедельников "Бульвар Гордона".
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Об отношениях Минска и Киева и не только сегодня шла речь и в интервью Президента известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Говорили о личном,...
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