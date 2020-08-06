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Александр Лукашенко: «Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Извините за нескромность. Я профессиональный футболист»

06.08.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что любит спорт, а также считает себя профессиональным футболистом.

– В хоккей вы до сих пор играете?

– Конечно. Вот буквально пару недель не играл из-за коронавируса.

– Но получаете удовольствие?

– Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Извините за нескромность. Когда-нибудь я вам покажу. Тот, кто меня знает, – подтвердит. Я люблю цикличные виды, я люблю бежать. Я профессиональный футболист. Я играл в футбол пока колено не травмировал. А футболисты не любят длительные пробежки по 10-15 километров. А я на лыжероллерах могу 15-20 км бежать. Но это хорошо, нагрузка, но ты не отвлекаешься. Ты все время думаешь. А в хоккее и других игровых видах спорта – ты забываешь про все! Это большая польза от игровых видов спорта.

– Сколько дворцов спорта вы построили в Беларуси?

– Если взять все… Правда, почему-то концентрируются на ледовых…

– Мне интересно, сколько ледовых.

– Ну 35.

– 35?

– 35 маленьких и больших.

– Белорусы полюбили хоккей?

 – Почему же строили [дворцы]? У нас всегда это было в почете. И это же не хоккейные дворцы, это культурно-спортивные комплексы. И концерты, и шорт-трек, и фигурное катание, и хоккей, и просто массовое катание, – сказал Лукашенко в рамках программы «В гостях у Гордона» на YouTube.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что любит спорт, а также считает себя профессиональным футболистом.
 
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