|
Александр Лукашенко: «Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Извините за нескромность. Я профессиональный футболист»
06.08.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что любит спорт, а также считает себя профессиональным футболистом.
– В хоккей вы до сих пор играете?
– Конечно. Вот буквально пару недель не играл из-за коронавируса.
– Но получаете удовольствие?
– Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Извините за нескромность. Когда-нибудь я вам покажу. Тот, кто меня знает, – подтвердит. Я люблю цикличные виды, я люблю бежать. Я профессиональный футболист. Я играл в футбол пока колено не травмировал. А футболисты не любят длительные пробежки по 10-15 километров. А я на лыжероллерах могу 15-20 км бежать. Но это хорошо, нагрузка, но ты не отвлекаешься. Ты все время думаешь. А в хоккее и других игровых видах спорта – ты забываешь про все! Это большая польза от игровых видов спорта.
– Сколько дворцов спорта вы построили в Беларуси?
– Если взять все… Правда, почему-то концентрируются на ледовых…
– Мне интересно, сколько ледовых.
– Ну 35.
– 35?
– 35 маленьких и больших.
– Белорусы полюбили хоккей?
– Почему же строили [дворцы]? У нас всегда это было в почете. И это же не хоккейные дворцы, это культурно-спортивные комплексы. И концерты, и шорт-трек, и фигурное катание, и хоккей, и просто массовое катание, – сказал Лукашенко в рамках программы «В гостях у Гордона» на YouTube.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Извините за нескромность. Я профессиональный футболист»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что любит спорт, а также считает себя профессиональным футболистом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)