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Лукашенко о коронавирусе: в Беларуси его никогда не отрицали

06.08.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о коронавирусе: в Беларуси его никогда не отрицали

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.  

Глава государства отметил, что лично контролировал работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Беларусь избрала иной путь, нежели другие государства.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси тщательно отслеживались все контакты заболевших, также проводилось эпидрасследование – систему сохранили со времен Советского Союза.

Президент рассказал, как сам перенес коронавирус.  

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.   Глава...
 
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