Лукашенко о коронавирусе: в Беларуси его никогда не отрицали

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА .

Глава государства отметил, что лично контролировал работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Беларусь избрала иной путь, нежели другие государства.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси тщательно отслеживались все контакты заболевших, также проводилось эпидрасследование – систему сохранили со времен Советского Союза.

Президент рассказал, как сам перенес коронавирус.

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