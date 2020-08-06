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Лукашенко о коронавирусе: в Беларуси его никогда не отрицали
06.08.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Беларуси в
Глава государства отметил, что лично контролировал работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Беларусь избрала иной путь, нежели другие государства.
Лукашенко рассказал, что в Беларуси тщательно отслеживались все контакты заболевших, также проводилось эпидрасследование – систему сохранили со времен Советского Союза.
Президент рассказал, как сам перенес коронавирус.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА. Глава...
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